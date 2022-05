Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, întrebat despre prezenţa ministrului Mediului, Tanczos Barna, la un meci de hochei unde s-a intonat imnul secuiesc, că este "ferm convins" că va fi o discuţie în coaliţie. "Trebuie să existe respect între noi şi cred că eu, personal, şi colegii mei am arătat acest respect şi UDMR-ului şi celorlalte minorităţi, nu cred că astfel de lucruri şi astfel de manifestări duc în direcţia corectă", a susţinut Ciolacu.

Ciolacu a fost întrebat, marţi, despre faptul că ministrul Mediului, Tanczos Barna, a fost prezent la un meci de hochei la care s-a cântat imnul secuiesc.

"N-a fost imnul Ungariei, a fost secuiesc. Am văzut şi eu postarea domnului Grindeanu şi cred că este una corectă, ceea ce a spus domnul Grindeanu, totuşi venind dintr-un oraş cu o diversitate chiar ieşită din normal... ţinând cont că Timişoara are un primar care nu este cetăţean român, este doar cetăţean german, şi totuşi există o convieţuire şi un respect între locuitorii TImişoarei, indiferent de etnie... Cred că sunt exagerări care nu mai trebuie să aibe loc pe teritoriul României după 30 de ani de democraţie şi toate lumea va trebui să înţeleagă că România şi Europa a intrat într-o altă etapă", a afirmat Ciolacu.

El a adăugat că, în contextul războiului, "să vii şi cu astfel de provocări mi se pare de netolerat".

Întrebat dacă subiectul va fi discutat şi în coaliţie, Ciolacu a replicat: "Sunt ferm convins că va fi o discuţie în interiorul coaliţiei. Trebuie să existe respect între noi şi cred că eu, personal, şi colegii mei am arătat acest respect şi UDMR-ului şi celorlalte minorităţi, nu cred că astfel de lucruri şi astfel de manifestări duc în direcţia corectă".

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat că a fost la Campionatul Mondial de Hochei de la Ljubljana pentru a susţine "jucătorii din Miercurea-Ciuc, Gheorgheni şi Braşov, care au făcut tot posibilul ca să ţină naţionala României în Divizia I, grupa A".

"Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna şi Braşov care ar fi vrut să asiste la o performanţă istorică. Din păcate nu a fost să fie. Pe mulţi dintre jucători îi cunosc personal, îmi sunt prieteni. Ştiu că şi-au dorit un singur lucru: ca România să rămână în această grupă valorică. În legătură cu informaţiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului. La un moment dat, la câţiva metri de mine stătea o familie, ai cărei membri erau îmbrăcaţi în tricoul echipei naţionale. Şi, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc", a explicat Tanczos.

Ulterior, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a cerut "măsuri urgente" şi "cele mai dure sancţiuni" după ce hocheiştii din naţionala României "au cântat aşa-zisul imn al Ţinutului Secuiesc".

"Ca timişorean, înţeleg perfect ce înseamnă să trăieşti într-o comunitate multiculturală şi multietnică, în care toată lumea este respectată. Nu pot însă să înţeleg şi să tolerez gestul infam al hocheiştilor din naţionala României care au cântat aşa-zisul imn al Ţinutului Secuiesc. Este un afront şi o lipsă neruşinată de respect faţă de România, faţă de români şi faţă de tricolor. Şi sper ca lucrurile să nu rămână nepedepsite. Cer Federaţiei Române de Hochei, Ministerului Sportului şi tuturor celorlalţi factori responsabili să ia măsuri urgente pentru a aplica cele mai dure sancţiuni după acest gest incalificabil. Cine nu respectă România nu are ce căuta în roşu, galben şi albastru! Pentru noi aceste culori înseamnă totul! PS: Respect celor trei jucători români care s-au dat la o parte şi nu au participat la această mascaradă!", a scris Grindeanu, pe Facebook.