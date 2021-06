Marcel Ciolacu considera ca pariul premierului Florin Citu cu vaccinarea s-a terminat si nimeni nu mai vorbeste despre promisiunile ca pana in septembrie peste 10 milioane de romani sa fie vaccinati.

Marcel Ciolacu a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Craiova, ca recomanda romanilor sa se vaccineze.

"Avem un pariu pierdut de domnul Citu, pariul dansului cu vaccinarea s-a terminat. Nimeni nu mai vorbeste despre vaccinare, despre promisiunile care pana in septembrie 10,4 milioane de romani sa fie vaccinati. Noi ramane consecventi, eu recomand romanilor sa se vaccineze, dar incapacitatea lor organizatorica, faptul ca nu gasesc o comunicare cu administratiile locale sa fie ajutati in acest demers si nu il ultimul rand, faptul ca lumea nu ii mai crede si nu mai au incredere in ei", a spus liderul PSD.