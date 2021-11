Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a spus, vineri, 5 noiembrie, întrebat dacă PSD ar accepta un premier de la PNL, că ”crede că şi Florin Cîţu a realizat că nu mai poate fi prim-ministru” şi a menţionat că este important să se ia măsuri urgente, pentru a trece de această perioadă grea, până în februarie, martie.

Liderul PSD a mai anunţat că a discutat cu PNL să se realizeze o rectificare bugetară, urgent, prin iniţiativă legislativă, pentru a ajuta administraţiile locale care au probleme cu încălzirea.

Ads

Preşedintele PNL Florin Cîţu a declarat, vineri, că şedinţa conducerii partidului în care se va decide cu cine va face majoritate partidul va avea loc luni şi a precizat că UDMR va face parte din orice formulă de guvernare. Cîţu l-a atacat pe Dacian Cioloş, pentru afirmaţia acestuia potrivit căreia este o glumă să îl propui pe preşedintele PNL premier.

Despre discuţiile cu PSD de joi seară, preşedintele PNL a arătat că a fost o discuţie bună.

”Nu putem spune peste noapte că totul este roz între PNL şi PSD, dar ce pot să spun este că sunrtem responsabili şi am pornit la acest drum pentru a face un guvern, Ne uităm la cea mai bună soluţie pentrui PNL şi pentru România şi trebuie să găsim cea mai bună soluţie pentru a guverna România în perioada următoare”, a spus Cîţu.

Despre rotaţia premierilor PNL şi PSD, Cîţu a spus că ”domnul Ciolacu a dat din discuţia de ieri”. ”Repet, aseară nu s-a discutat aproape deloc despre portofolii şi funcţia de premier. Da, este pe masa această variantă, trebuie să mergem fiecare în partidul lui cu ea”, a afirmat Cîţu.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la un eveniment al IMM-urilor, la care a fost prezent şi liderul PNL Florin Cîţu, că doreşte să îi asigure pe toţi de buna sa credinţă şi a preşedintelui PNL, arătând că formula de guvernare PNL-PSD este ”singura soluţie politică”, iar el îşi asumă acest proiect.

Preşedintele PSD a făcut referire în discursul său la întâlnirea de joi cu reprezentanţii PNL, pentru formarea guvernului şi a unei noi majorităţi.

”Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu cât şi colegul meu Florin Cîţu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorităţi, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcţia în care am plecat nu este cea corectă. Fiecare dintre noi ştim ce am greşit, îmi pare rău, cu adevărat voi aţi greşit mai mult, pentru că aţi fost la putere. Eu vreau să vă asigur de buna mea credinţă şi după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a preşedintelui Florin Cîţu”, a spus Ciolacu.

Ads

El a precizat că cele două partide au depăşit momentul în care ”am făcut socotelile de sondaje, de procente, de poziţionări”.