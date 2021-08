Ciolacu continuă războiul cu premierul Cîțu. Mesaj din Vama Veche: „Florin, noi suntem aici. Tu?!”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a postat sâmbătă seara,28 august, pe Facebook, o poză din Vama Veche în care apare alături de fostul premier Sorin Grindeanu, cu mesajul: ”Florin, noi suntem aici. Tu?!”.

Comentariile sunt cu adevărat spumoase. „Lipsesc Ponta și Dragnea” sau „Iertati-l! E plecat la pâine!”, sunt doar câteva dintre acestea.

Premierul Cîțu a declarat, pe 26 iulie, că nu a fost pe litoral în acest an şi nu a făcut plajă deoarece nu a avut timp, dar a adăugat că în curând va merge la Vama Veche.

“Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, a mai afirmat Florin Cîţu.