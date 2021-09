Marcel Ciolacu: „De ce să fac blat cu Iohannis? Pe ce să fac blat, ce să îmi dea mie Iohannis mai multe decât mi-au dat românii?”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu are "pe ce" să "facă blat" cu preşedintele Klaus Iohannis pentru ca Florin Cîţu să rămână premier şi că şeful statului nu are ce să îi ofere mai mult decât i-au oferit românii.

"Nu îmi aduc aminte să mă fi urcat băut la volan. Nici măcar nu mi-a trecut prin cap. De ce nu urcă toţi românii? Am cerut la Biroul Permanent să bage pe ordinea de zi, fără penali în funcţii publice, să intre legea la Senat şi penalul strategic organizează referendumul în 30 de zile. Vă daţi seama la ce nivel a adus Iohannis România? Ce blat să am eu cu domnul Iohannis? Ce să îmi facă mie domnul Iohannis? Cu ce să mă şantajeze? Trăiesc din salariu, ghinion! Am o familie normală, nu trec pe roşu. De doi ani sunt şeful ciumei roşii. M-au căutat şi pe mine, nu am probleme, am un copil de excepţie. Ce să fac? Nu am probleme. Ce să fac? De ce să fac blat? Să îl ţin pe Cîţu?”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV, joi seara, după ce a fost întrebat dacă face blat cu preşedintele Klaus Iohannis, pentru susţinerea lui Florin Cîţu în funcţia de premier.

Ciolacu a adăugat că românii i-au oferit mai mult decât i-ar putea oferi şeful statului.

"Sunt copil de pilot militar. Nu aveau voie să mă abordeze. Sunt ofiţer? Sunt nebun? Am avut percheziţie în casă pe vremea lui Ceauşescu din cauza lu' frate-miu. Vreţi să vă aduc toată istoria familiei? De ce să fac blat cu Iohannis? Pe ce să fac blat, ce să îmi dea mie Iohannis mai multe decât mi-au dat românii?", a continuat Ciolacu.

Liderul PSD a declarat că PSD va vota moţiunea care va întruni 117 semnături.

"Dacă alţii strâng 117 semnături cât au nevoie să strângă moţiunea, PSD votează acea moţiune, indiferent de cine e depusă. Să depună USR cu AUR şi... O să le aducem aminte că ei sunt la guvernare. Ne facem că ei nu sunt la guvernare? Mă fac că nu ştiu de Ghinea că nu avem PNRR? Ne facem că exerciţiul financiar 2016-2020 e la o absorbie de 50%, ne facem că nu am pregătit următorul exerciţiu financiar? Nu pot să îl accept nici pe Cîţu, nu pot să îl accept nici pe Orban. Vreţi să o accept pe Turcan? Pai cum PSD ar putea să o susţină?”, a declarat Ciolacu.