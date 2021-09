Președintele PSD Marcel Ciolacu, a declarat luni că deși România este aflată în plin val patru al pandemiei, președintele Iohannis îi invită pe români să joace golf, în timp ce premierul Florin Cîțu "merge pe furiş la mare, să se pozeze singur, pe o plajă pustie".

"În România aflată în plin val patru al pandemiei, preşedintele participă la sindrofii pretenţioase şi îi invită pe românii îngroziţi de teama facturilor la energie să joace golf. Celălalt inconştient, premierul dornic să se înscăuneze şef la PNL, merge pe furiş la mare, să se pozeze singur, pe o plajă pustie. Acestea sunt preocupările binomului care conduce 'în parteneriat' ţara, în vreme ce, pentru români, realitatea este tot mai dramatică: 88% dintre pacienţii cu cancer care se aflau sub tratament în 2019 au murit într-un an de zile! Inuman! Grotesc! Criminal!!!! Mai sunt doar câteva paturi libere la ATI pentru bolnavii COVID-19! Mii de români au fost îngropaţi în saci de plastic fără slujbă şi fără cei dragi alături! Zero preocupare pentru problemele oamenilor! Nicio măsură pentru ca românii să nu mai moară pe capete", a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că singura preocupare a guvernanţilor este "cum să îşi ţină mizeria de Congres", indiferent de câte alte restricţii vor trebui să suporte românii.

"În România normală a lui Iohannis şi Cîţu, românii sunt iar pedepsiţi pentru ca liberalii să-şi rezolve războiul pentru putere. Iar pentru asta, carnetul de partid de la PNL a devenit mai tare decât certificatul COVID", a afirmat Ciolacu.