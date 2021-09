Ciolacu, despre intenția lui Dragnea de a-și face un nou partid: „Și Geoană şi-a făcut partid, și Ponta. Acum, dacă doi n-au reuşit, să încerce şi al treilea, nu?”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, 16 septembrie, că i se pare „prea mult” ca fostul șef social-democrat Liviu Dragnea să-și facă un nou partid și a dat exemplul lui Mircea Geoană și Victor Ponta care în trecut au făcut la fel. Totodată, Ciolacu a ironizat USR PLUS și PNL pe tema inițiativei „fără penali în funții publice”.

„Am discuţii cu toţi foştii preşedinţi ai partidului, mai puţin cu domnul Liviu Dragnea, cu care n-am avut această plăcere. Nici cât timp a fost închis, nici… Cred că cel mai potrivit este Codrin (Ştefănescu – n.r.) să spună dacă îşi fac sau nu partid. (…) Deci ar fi al treilea preşedinte, nu? Că şi Mircea Geoană şi-a făcut partid şi Victor Ponta. Acum, dacă doi n-au reuşit, să încerce şi al treilea, nu? Poate reuşeşte”, a afimat Ciolacu joi, la Radio Guerrilla.

Liderul PSD a subliniat apoi că partidul i-a conferit multe lucruri, precum un statut social și îl critică pe Liviu Dragnea că nu caută „calea dialogului”.

„Vom fi judecaţi atât pentru rezultate, cât şi pentru ce am reuşit să întoarcem PSD-ului, care mie unul mi-a conferit foarte multe lucruri, inclusiv un statut social. Dar să încerci, din cauza anumitor frustrări sau anumitor rateuri ale tale – fiindcă Liviu Dragnea, de exemplu, a fost un preşedinte – în ceea ce priveşte organizarea partidului, (…) în loc să cauţi calea dialogului, să vii să anunţi că îţi creezi un partid, mi se pare prea mult. Eu nu am să fac sub nicio formă acest lucru, indiferent ce se va întâmpla”, a mai adăugat Ciolacu.

Social-democratul a pledat apoi pentru adoptarea legii „fără penali în funcții publice”.

„A fost şi o demitizare şi o ştim cu toţii şi o nevoie şi asupra bazei partidului de a se schimba. Am ajuns eu, preşedintele ‘ciumei roşii’, să le cer PNL-ului şi USR-ului să introducă pe ordinea de zi ‘Fără penali în funcţii publice’, legea în Senat. (…)

Eşti penal pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, tot penal eşti. Cred că trebuie închisă şi această temă în societate şi de acum să fie o delimitare clară cine accede în funcţii publice şi cine nu. Este momentul ca în România să se tragă această linie. (…)

Poţi să candidezi în funcţii publice, fiindcă ai acest drept constituţional, există şi prescripţii, reabilitare, categoric, nu poţi să iei aceste drepturi, dar pentru anumite funcţii poţi să le iei. De exemplu, Liviu Dragnea nu a putut să ajungă prim-ministru, pentru că exista o lege. Nu poate să fie lege numai pentru o funcţie sau pentru o persoană.

Vrei să fii parlamentar, eşti reabilitat, te aleg oamenii, te acceptă partidul pe liste. PSD-ul e singurul partid care nu acceptat niciun candidat la Parlament cu probleme penale la ultima legislatură, dar nu poţi să accezi în Executivul României. Şi atunci facem o delimitare clară”, a conchis Ciolacu.