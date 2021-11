PSD vrea să numească primul premier prin rotație. Grindeanu: „Nu am dat un vot pentru Marcel Ciolacu ca să fie premier peste un an și jumătate”

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că mandatul social-democraților este ca partidul să dea primul premier din sistemul de rotație agreat cu PNL. Acesta susține că partidul a votat ca Marcel Ciolacu să fie premier acum.

„Marcel Ciolacu e liderul partidului care a primit cele mai multe mandate din partea românilor la alegerile parlamentare din 2020. PSD deja a decis ca azi, prin votul de CPN, tot în unanimitate, să acceptăm acest sistem de rotație la șefia guvernului”, a declarat social-democratul.

Ads

Acesta a adăugat apoi că în cadrul întâlnirii social-democrații nu au dat un vot și pe intenția ca PSD să meargă la negocierile cu PNL și să ceară prima rotație de premier, însă a dat de înțeles că Marcel Ciolacu ar trebui să fie primul.

„Noi n-avem nevoie de încurajări și terapii de grup. Nu suntem la alcoolicii anonimi. Poziția noastră de a da premierul e poziția dată de români la alegerile parlamentare. (...) Mandatul cu care mergem la negocieri e clar, de a avea premier în persoana lui Marcel Ciolacu și de a fi primii. Mergem cu un mandat să avem prim-ministru. (...) Nu am stat în ședință pentru a da premierul de peste un an jumătate. Am votat Marcel Ciolacu premier acum”, a precizat Grindeanu.

Acesta a amintit apoi despre momentul formării coaliției din dreapta în care PNL a folosit ca argument pentru a da premierul faptul că este cel mai mare partid.

„Sunt lucruri de bun simț pe care le cerem. Când s-a făcut celebra coaliție de dreapta, care erau argumentele PNL să dea premier în fața USR? Că sunt cel mai mare partid din coaliție”, a conchis Grindeanu.

„Nu există un termen limită pentru negocieri. Dar e vorba de cele mai mari partide din România, de diferențe doctrinare. E normal să existe ciocniri din perspectivă doctrinară, dar în mare parte s-a ajuns la o negociere încheiată pe aproape toate domeniile. Sper ca toate negocierile să se termine cât mai repede, astfel încât să avem un guvern cu drepturi depline săptămâna viitoare”, a mai spus liderul social-democrat.

Întrebat dacă s-a ajuns la un compromis cu PNL pe creșteri de pensii și alocații, Grindeanu a spus că încă nu sunt închise discuțiile pe acest capitol. „Nivelul de trai al românilor a scăzut foarte mult și sunt semnale că va mai scădea din cauza facturilor la energie. Într-un asemenea moment, statul trebuie să ajute cetățeanul. De aceea sunt puncte la care insistăm foarte mult și pe care le vom avea în viitorul program de guvernare”, a declarat acesta.