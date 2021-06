Care sunt adevaratele intentii ale social-democratilor la motiunea de cenzura ce va fi depusa impotriva guvernului Citu

Daramarea Guvernului condus de Florin Citu nu este adevarata tinta a motiunii de cenzura anuntata de Partidul Social Democrat (PSD), potrivit unor surse politice.

Formatiunea politica la conducerea careia este Marcel Ciolacu are cel putin doua motive pentru a supune la testul motiunii guvernul Citu.

Primul motiv invocat de social-democrati este testarea gradului de unitate a coalitiei de guvernare. Social-democratii, chiar daca vor esua in Parlament cu motiunea de cenzura, vor afla in ce ape se mai scalda coalitia de guvernare, in contextul in care, atat la PNL, cat si la USRPLUS, vor avea loc Congrese in aceasta toamna, iar lucrurile nu se anunta deloc linistite.

PSD-istii, nu doar ca vor fi cu ochii atintiti pe numararea voturilor de la motiunea de cenzura, dar mai ales vor fi cu ochii atintiti asupra "tradarilor" care ar putea avea loc in ultimul moment. Surse social-democrate sustin ca, in ciuda faptului ca nu s-a concretizat vreo rupere din PNL sau USRPLUS, partidul se asteapta ca dezertarile sa aiba loc pe ultima suta de metri, in functie de cum evolueaza conflictele dintre taberele din cele doua partide. In functie de tradarile de la motiune, PSD isi va construi strategia de lupta cu Guvernul in urmatoarea perioada.

Un al doilea motiv invocat de social democrati este imaginea pe care partidul trebuie sa o pastreze vie in ochii electoratului, mai ales in contextual in care Marcel Ciolacu isi doreste o victorie pe linie la alegerile din 2024. Chiar daca motiunea de cenzura se anunta a fi un real esec in Parlamentul Romaniei, PSD va puncta la capitolul imagine pentru ca va arata ca este un partid preocupat si activ in Opozitie.

PSD nu vrea la guvernare

Social-democratii nu intentioneaza sa intre acum la guvernare, lucru demonstrat chiar de ultimele declaratii ale presedintelui PSD, Marcel Ciolacu. Daca presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat ca nu exclude o guvernare cu PNL pana in 2024, Marcel Ciolacu a sustinut joi ca decizia partidului este "foarte clara" si ca PSD nu va face guvern cu PNL.

"Decizia PSD este foarte clara! NU facem guvern cu PNL! Sub nici o forma nu te poti alia cu Citu care ii pune pe copii sa fie solidari cu deficitul creat de el prin imprumuturile care au ingenunchiat bugetul. Nu putem sa ne aliem cu Turcan care vrea ca romanii sa nu mai apuce pensia. Nu te poti alia cu Ghinea care considera ca fondurile europene sunt doar apanajul firmelor de consultanta, iar romanii doar platitorii contributiei anuale la fondul UE", a precizat Marcel Ciolacu.

Lider cu vasta experienta pe scena politica romaneasca, Marcel Ciolacu este constient de faptul ca o intrare a social-democratilor la guvernare, intr-un context extrem de sensibil generat de pandemia de coronavirus, nu numai ca ar putea sa produca dezechilibre in randul electoratului PSD la urmatoarele alegeri, dar ar putea sa puna chiar capat carierei sale in fruntea partidului. Istoria ne-a aratatat ca, spre deosebire de alte formatiuni politice care si-au pastrat la varful ierarhiei liderii care nu au dus neaparat partidul spre victorie, PSD si-a executat intotdeauna liderii care nu au reusit sa confirme la scrutinele electorale.

Posibil esec in Parlament

Nici aritmetica parlamentara nu este de partea PSD. Asa cum Ziare.com a mai scris, social-democratilor le mai lipsesc cel putin 15 voturi pentru a trece motiunea de cenzura. Configuratia actualului Parlament arata astfel: PSD are 157 de parlamentari (110 deputati si 47 de senatori), in timp ce AUR are 44 de parlamentari (31 la Camera Deputatilor si 13 la Senat), ceea se inseamna un numar de 201 de voturi pentru o motiune de cenzura. La aceste voturi se mai pot adauga o parte din voturile celor 18 deputati ai minoritatilor nationale, precum si ale celor 4 parlamentari neafiliati.

Facem precizarea ca social-democratii au nevoie de 233 de voturi pentru trecerea motiunii de cenzura.