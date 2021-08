Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Liviu Dragnea, l-a atacat pe actualul lider al social-democraților Marcel Ciolacu, după ce acesta din urmă a afirmat luni, 30 august, că nu se simte amenințat de faptul că Dragnea își face un partid.

Codrin Ștefănescu a publicat o fotografie în care apare alături de Liviu Dragnea și îi transmite lui Ciolacu că în poză apar „foștii șefi ai tăi”. Fostul social-democrat îl acuză pe Ciolacu că îi „tremură și nădragii” la gândul că Dragnea și-ar putea face un partid, „nepenetrat de academiști SRI ca tine”.

"Mesaj pentru Marcel! În poza de mai jos sunt doi patrioți, foști șefi ai tāi! Primului i-ai jurat credință veșnică și inima ta pe tavā! Îți aduci aminte, nu-i așa? Al doilea te-a pus șef la Buzău, exact când aproape te goniserā din județ! Prin urmare, nu-ți permitem sā zici gogomānii despre noi, fārā sā primești și replică!

Știu că-ți tremură și nădragii la gândul că am putea crea un partid al românilor! Nepenetrat de academiști SRI ca tine și ca alții din conducerea noului PSD. Știu ca ești o biatā marioneta și mimezi opoziția, luând in derâdere milioane de votanți. Știu și oamenii, știu membrii simpli de partid, știe toatā lumea!”, a susținut Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Acesta a sugerat apoi că Ciolacu va avea aceeași soartă cu cea a lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, care a fost trimis în judecată de DNA.

„Te agiți inutil de când a fost eliberat Liviu Dragnea, promiți in stânga și-n dreapta funcții, azi i-ai promovat pe cei care te-ar mânca de viu, juri credință altora din păduri și crezi cā vei scăpa. Eu cred cā tot soarta lui Zgonea o vei avea, dar e doar o părere personalā. Și in final atât: chiar dacā am face, tu și șefii tāi veți afla ultimii! Și da, atunci s-ar incolona toți Patrioții din partid, și nu numai, toți cei vânați și hărțuiți ani de-a rândul, toți cei care cred in dreptate pana la capāt! Toți cei despre care stăpânii tāi ți-au poruncit sā nu vorbești! Pentru cā ești doar un mic trădător, dintre mulți alții, de care poporul s-a cam sāturat! Punct. #faratradatoriinfunctiipublice”, a conchis Codrin Ștefănescu.

Atacul fostului secretar general PSD vine după ce ieri, 30 august, Marcel Ciolacu a declarat că, în cadrul Consiliului Politic Naţional al formaţiunii, a discutat cu colegii despre faptul că Liviu Dragnea îşi va face un partid politic.

El exclude însă posibilitatea ca Dragnea să rupă din filialele PSD.

"A fost o discuţie între colegi că ar exista această posibilitate. (...) Este exclusă această posibilitate (n.red.: întrebat dacă există posibilitatea ca Dragnea să rupă din PSD).