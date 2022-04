Ciolacu, despre susținerea lui Bogdan Licu la CCR: "A venit din partea magistraților, nu a oamenilor politici"

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a declarat joi, 28 aprilie, că își asumă propunerea lui Bogdan Licu pentru funcţia de judecător CCR.

Ciolacu susține că această candidatură ar fi venit din partea magistraților, și nu a oamenilor politici.

”În primul rând, ştiţi foarte bine că de vreo şase luni sau un an de zile, eu personal am depus o iniţiativă legislativă de depolitizare a CCR-ului. Văd că numai după ce PSD a fost acuzat, aşa, într-un mod violent, de către anumite formaţiuni politice, chiar dacă sunt acum membre ale coaliţiei, că politizăm această instituţie, am depus o iniţiativă ca propunerile partidelor să nu făcut parte în ultimii zece ani, conform recomandării Comisiei de la Veneţia, dintr-un parttid politic sau să fi făcut politică la un anumit nivel, mai ales parlamentar”, a spus Ciolacu.

El a precizat că a venit cu o propunere din partea magistraţilor, nu a oamenilor politici, pentru CCR. ”Îmi asum această propunere. Categoric, şi eu am avut un cuvânt greu de spus”, a mai afirmat liderul PSD.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor audiază, miercuri, candidaţii propuşi pentru postul de judecător la Curtea Constituţională care va fi eliberat de actualul preşedinte al Curţii, Valer Dorneanu, al cărui mandat se încheie în această vară.

PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, în timp ce USR merge cu propunerea Cisti Danileţ. Termenul de depunere a candidaturilor a expirat marţi.