Ciolacu, despre susținerea PNL pentru un guvern minoritar: O tâmpenie pentru România. Cel mai bine ar fi să avem alegeri anticipate

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, 7 octombrie, că un guvern minoritar din partea PNL, cu susținerea PSD în Parlament ar reprezenta „o tâmpenie pentru România” și susține că singura soluție pentru ieșirea din criză este organizarea alegerilor anticipate.

„Chiar dacă mi-aş dori eu, colegii mei nu ar fi de accord. Ar fi o tâmpenie pentru România, pentru noi toţi. Am văzut unde a dus Guvern Cîţu. Este exclus ca PSD în acest moment să vină cu o alternativă pentru România cu un Guvern minoritar. Ar fi o greşeală pentru România să accepte un Guvern minoritar. De aceea am spus că cel mai bine ar fi să ne întoarcem la popor şi să avem alegeri anticipate. În acest moment nu vedem cum putem crea o majoritate pentru a prelua guvernarea. Eu nu pot să vorbesc cu cei de la PNL ca să avem o discuţie despre majorităţi, deoarece au o decizie statutară prin care ei nu negociază cu PSD”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi la Europa FM, întrebat despre scenariul posibilităţii de formare a unui guvern minoritar care să aibă susţinerea PSD în Parlament.

El i-ar transmite lui Klaus Iohannis că acum PSD nu are o majoritate.

„Domnule preşedinte, în acest moment, PSD nu are o majoritate. Nu are rost să îmi încredinţaţi teatral acest lucru, pentru că PSD nu are o majoritate”, a completat Ciolacu.