Marcel Ciolacu, surprins din nou cu banii zburati din sacou. Mai multe bancnote de 200 de lei i-au sarit cand isi cauta cartela de vot

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a fost surprins din nou cu mai multe bancnote care-i sar din buzunarul de la piept al sacoului. De data asta liderul social-democrat era in Parlament si isi cauta cartela de vot.

Conform unor imagine surprinse marti, 15 iunie, de Antena 3, Marcel Ciolacu incerca sa-si caute cartela de vot, moment in care mai multe bancnote de 200 de lei i-au zburat din buzunar.

Nu este prima oara cand liderul PSD este surprins intr-o astfel de ipostaza. In luna martie a acestui an, Marcel Ciolacu a sustinut o conferinta de presa afisand mai multe bancnote care ii ieseau din buzunarul de la piept.

O saptamana mai tarziu, Ciolacu s-a amuzat de momentul respectiv si a explicat ca a primit mai multe portofele de la prieteni. Acesta adauga ca nu are niciodata mai mult de 200-300 de lei cash la el si ca de obicei achita cu cardul.

"Am primit de la prieteni foarte multe portofele cadou. Rar se intampla sa am mai mult de 200 - 300 de lei in buzunar, in rest achit cu cardul", explica liderul PSD.