Marcel Ciolacu, despre necesitatea taxei de solidaritate: „Să vedeți cât impozit pe profit plătesc companiile străine în România”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni, 13 decembrie, după şedinţa conducerii PSD, că există o discuţie privind dubla impozitare, el precizând că este ferm convins că în coaliţie se va ajunge la o ”concluzie corectă pentru români”. ”Dacă mai apare o taxă înseamnă că înlocuieşte altă taxă”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat dacă PSD va renunţa la taxa pe solidaritate aplicată marilor companii, Marcel Ciolacu a afirmat că este o discuţie ”în ceea ce priveşte dubla impozitare”.

Ads

”Sunt ferm convins că vom ajunge la concluzie corectă pentru români”, a spus el.

Despre introducerea unort taxe noi, în 2022, Ciolacu a spus: ”Nu dublă taxare. Cu alte cuvinte, dacă mai apare o taxă înseamnă că înlocuieşte altă taxă. Nu va exista dublă taxare. Vă dau un exemplu: Dedeman plăteşte impozit pe profit 15%. Vă rog să luaţi legătura cu redactorii dumneavoastră de specialitate, să vedeţi companiile similare companiei româneşti Dedeman, cât plătesc impozit pe profit, în România”.

Despre deficitul bugetar

Despre ţina de deficit asumată, de 5,84% din PIB, Ciolacu a afirmat că el nu şi-a sumat nimic.

”Nu v-am spus că va fi mai mare de 5,84. În primul rând eu ştiu că Guvernul României, indiferent cine a fost prim-ministru, şi-a asumat un deficit, anul viitor, de 6,2, nu 5,84. Indiferent cine se schimbă la guvernare ar trebui să ne asumăm şi să fim responsabili şi să arătăm că, indiferent cine va fi prim-ministru, ne asumăm lucrurile”, a afirmat el.

Ciolacu a fost întrebat şi de ajutorul dat pensionarilor, în luna ianuarie, ca ajutor, el precizând că este parte din bugetul de stat.

Ads

Preşedintele PNL Florin Cîţu afirma, săptămâna trecută, că nu este de acord cu introducerea unei taxe de solidaritate pentru marile companii, pentru că există deja o directivă care va creşte impozitarea companiilor, în toată lumea, la 15%, care va fi din 2023.

”Să ştiţi că aceste companii pe care noi vrem astăzi să ale penalizăm prin această taxă, au plătit şi în avans să avem bani la buget, când economia a fost închisă. (..) Eu cred că nu este un comportament normal să vii azi să penalizezi aceste companii, pentru că nu am înţeles de ce, care este destinaţia acestor sume. Aştept în continuare explicaţii, vedem şi discutăm cu mediul de afaceri”, declara Cîţu.





UDMR vrea taxă de solidaritate



Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți, 7 decembrie, că "taxa de solidaritate" pe care ar urma să o plătească companiile cu cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro "nu este ceva permanent", ci ar urma să fie introdusă pentru unu, doi sau trei ani. "Sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetăţeni şi cu acea societate unde faci profit şi pe seama căreia faci profit. Sună urât, nu sună prietenos, dar trecem printr-o perioadă grea, nimeni nu vrea să alunge investitorii, nimeni nu vrea să facă rău nimănui", susţine Kelemen Hunor.

Ads

"Astăzi (marţi - n.r.) nu am discutat, ieri a fost o discuţie scurtă şi vom continua când discutăm despre buget. E vorba despre o propunere pentru o perioadă scurtă, de un an de zile, poate să fie şi doi-trei ani de zile, dar nu asta este important, nu este ceva permanent. Şi e vorba de a creşte veniturile la buget într-o perioadă dificilă, când eşti nevoit, din cauza inflaţiei, din cauza creşterii preţurilor la energie care nu depinde de Guvernul nostru, nu depinde nici de Uniunea Europeană, vedeţi că se întâmplă peste tot, să mai aduci la buget nişte sume prin care poţi să îi ajuţi pe acei oameni care au nevoie de ajutor, dar în acelaşi timp trebuie să faci şi investiţii în sănătate, în educaţie, în domenii importante. Şi atunci eu am propus la un moment această taxă.

Toată lumea vorbea de taxă de solidaritate şi am spus ok, dar haideţi să vedem cine cu cine trebuie să fie solidar într-o astfel de perioadă. Nu este ceva uzual, trebuie o discuţie şi cu mediul de afaceri. Au existat deja mici discuţii, unii acceptă mai uşor, alţii acceptă mai greu, dar eu spun aşa: o taxă de 1% din cifra de afaceri pentru o perioadă de un an de zile, şi vorbim de cifra de afaceri pentru anul 2021 ca să nu ne încurcăm în 2022, atunci acest lucru înseamnă un venit important şi trebuie să spunem şi destinaţia: să nu fie la categoria cheltuielilor permanente.

Ads