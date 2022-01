Ciolacu, iritat de afirmațiile lui Rareș Bogdan privind ruperea într-un an a alianței cu PSD: ”Cer mâine de urgenţă o şedinţă a coaliţiei”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacţionat miercuri seara, 19 ianuarie, la acuzele europarlamentarului PNL Rareş Bogdan, anunţând că cere organizarea de urgenţă a unei şedinţe a coaliţiei.

''Am înţeles că Rareş Bogdan a pus batistuţa pe globul de cristal şi a văzut că se va rupe coaliţia peste un an. Hai să îi curmăm suferinţa! Cer mâine de urgenţă o şedinţă a coaliţiei, pentru că PSD nu răspunde de trecut şi a venit la guvernare să construiască pentru oameni. PNL a rămas captiv în paradigma coaliţiei cu USR, când se războiau cu tănculeţe pe covoraş. Românii au alte aşteptări! PSD va rămâne principalul partid concentrat pe problemele reale ale românilor din această guvernare!'', a scris Ciolacu pe Facebook.

Ads

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a criticat miercuri partenerii de guvernare.

''Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort, care ne-a adus deservicii de imagine, nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic şi guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziaţi în continuare, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o formulă pentru că înseamnă că această formulă, după un an de zile, a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situaţie şi după un an oamenii care ne-au blamat să înţeleagă că am făcut-o ca această ţară să aibă un guvern stabil'', a spus Rareş Bogdan, la Digi 24.