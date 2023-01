Liderul PSD consideră că România ”a fost readusă la normalitate” în 2022. Măsurile cu care se laudă Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a participat vineri, 13 ianuarie, la conferinţa de alegeri a organizaţiei PSD Zalău.

Ulterior, liderul PSD a transmis, într-o postare pe Facebook, că anul 2022 a fost anul în care au readus România la normalitate, au deschis şcolile şi economia, au deblocat proiecte mari de investiţii şi au luat măsuri pentru a proteja nivelul de trai al românilor.

”Anul 2022 a fost anul în care am readus România la normalitate: am deschis şcolile şi economia, am deblocat proiecte mari de investiţii, am luat măsuri pentru a proteja nivelul de trai al românilor (reglementarea preţurilor la energie şi gaze, creşterea pensiilor şi a salariului minim), precum şi măsuri pentru a stimula economia românească şi în mod special agricultura şi produsele româneşti”, a scris Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a adăugat că ”cel mai important, pentru a avea în continuare creştere economică, am pus bazele unui buget care să permită ca anul 2023 să fie un an al investiţiilor”.

”Mă bucur că astăzi, la Zalău, alături de primarul Ionel Ciunt, am şi recepţionat două dintre lucrările de investiţii din oraş. Lor li se vor adăuga alte proiecte investiţii - în creşe, grădiniţe, şcoli - în valoare de zeci de milioane de euro, bani proveniţi din PNRR sau alte fonduri europene. Pentru că activitatea unui primar nu se judecă după vorbe, ci după fapte”, a mai stransmis Marcel Ciolacu.