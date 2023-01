Guvernul a făcut pe placul primarilor și președinților de CJ. Sporuri mărite cu 50%. Condițiile puse de executiv

Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care gestionează proiecte din fonduri externe nerambursabile vor primi un spor majorat la 50% de la 25%, a anunţat marţi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

"Bugetul proiectului este cel care asigură sursa de finanţare, iar prin modificarea pe care Guvernul României a aprobat-o astăzi (marţi, n.r.) am prevăzut în plus ca sursă de decontare a acestor cheltuieli şi partea de buget local şi venituri realizate la nivelul bugetului local. De asemenea, am uniformizat sporul pe care îl acordăm pentru gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile atât pentru primari şi preşedinţii de consilii judeţene de la 25% la 50%. Precizez că nu toţi primarii din România primesc acest spor. Este vorba de spor doar dacă există contracte de finanţare încheiate pentru proiecte pe care le implementează şi, mai mult, acest spor este legat de indicatori de performanţă. La aceşti indicatori de performanţă lucrăm în prezent.

Analizăm posibilitatea ca numărul de contracte de finanţare încheiate, valoarea contractelor de finanţare încheiate şi tipul de proiecte, nu este totuna dacă să zicem o primărie accesează fonduri pentru un proiect care presupune consolidarea capacităţii administrative faţă de o altă primărie, să zicem, care gestionează proiecte de investiţii în infrastructură. E o mare diferenţă între cele două categorii de proiecte şi analizăm ca acest spor să fie corelat cu indicatorii de performanţă. E vorba de a ajunge cu acest nivel de spor, cu acest procent de spor acelaşi pentru că era nefiresc ca acela care răspunde la nivelul primăriei, respectiv primarul, de tot ceea ce înseamnă gestionarea unui portofoliu de proiecte să primească mult mai puţin decât subordonaţii pe care îi avea în subordine. De aceea am uniformizat procentul de spor pe fonduri europene şi desigur aici beneficiarii, autorităţi locale sunt cei care duc greul", a spus Marcel Boloş.

El a menţionat că aceştia au în momentul de faţă 5.600 de contracte care se gestionează la nivelul autorităţilor locale şi valoarea acestor contracte este de 11 miliarde de euro.

În şedinţa de marţi a Executivului a fost aprobat un proiect de Ordonanţă de modificare a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin care se majorează cu până la 50% indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.