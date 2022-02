Fostul mare fotbalist olandez Marc Overmars, în vârstă de 48 de ani, a fost nevoit să își întrerupă contractul cu Ajax, unde ocupa o funcție de director.

Overmars și clubul au încetat orice fel de colaborare, după ce fostul fotbalist a fost pus față în față cu mesajele inadecvate pe care le-a trimis unor colege de la Ajax.

"Marc Overmars va părăsi postul pe care îl ocupa la noi la club cu efect imediat. S-a luat această decizie după ce Consiliul de Supraveghere și CEO-ul Edwin Van der Sar l-au confruntat cu seria de mesaje neadecvate trimise colegelor. Acestea au fost constante, pe o perioadă lungă de timp și stau la baza despărțirii părților", se arată în comunicatul clubului.

"Sunt jenat. Săptămâna aceasta m-am confruntat cu niște rapoarte făcute despre comportamentul meu. Din păcate, nu mi-am dat seama că întrec limita, dar acest lucru mi-a devenit clar în ultimele zile. Am simțit o presiune uriașă. Îmi cer scuze. Cu siguranță, pentru cineva în poziția mea, acest comportament este inacceptabil. Acum văd și eu, dar e prea târziu. Nu văd altă opțiune decât să părăsesc Ajax. Acest lucru are un impact mare asupra vieții mele private. De aceea îi rog pe toți să mă lase pe mine și pe familia mea în pace", a spus Overmars, care este căsătorit și are doi copii.

În vârstă de 48 de ani, Overmars a făcut carieră la cluburi importante precum Ajax, Arsenal sau Barcelona. Are și 86 de selecții pentru Olanda, marcând 17 goluri în tricoul Portocalei Mecanice.