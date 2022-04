Care e drama din viața Andreei Mantea: "Am făcut numai greșeli"

Frumoasă și carismatică, Andreea Mantea (35 ani) este una dintre cele mai apreciate vedete tv din Romănia.

Cu toate acestea, prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D este din nou singură.

Mantea s-a despărțit de iubitul ei, producătorul TV Valeriu Floricel, după o relație de mai mulți ani.

Andreea consideră că e destul d egreu să se adapteze într-o relație. „După o vârstă îți ridici atât de mult standardele încât ai de câștigat dacă nu mai placi pe nimeni. E mai bine așa. Nu e vorba de vrut aici. După o vârstă nu mai este vorba despre ce-ți dorești, ci despre ceea ce-ți aduce viața', a spus Andreea Mantea.

Andreea Mantea susține că a făcut numai alegeri proaste în materie de dragoste.„Degeaba vreau eu acum să am o vacanță de vreo două săptămâni. Degeaba vreau, pentru că știu că nu e posibil. Eu, până la această vârstă, în viața mea sentimentală am făcut doar greșeli. Am ținut-o dintr-o greșeală în alta', a completat Andreea Mantea, conform viva.ro.