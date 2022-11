Intoxicare de manual cu "idioți utili". Cum a legat Rusia interceptarea telefonului Lizei Truss de atacul terorist asupra Nord Stream

Jurnalistul de investigații bulgar Christo Grozev arată cum Kremlinul duce manipularea informației și dezinformarea la un nivel fără precedent.

Grozev, unul dintre coordonatorii portalului de investigații Bellingcat, arată cum Rusia manipulează informații prin intermediul agenților de influență în chestiuni extrem de sensibile.

"Presa din Marea Britanie a publicat o informație potrivit căreia telefonul lui Liz Truss a fost spart. Se pare că hack-ul a fost descoperit „în timpul verii”, iar informația a fost blocată de premierul de la vremea respectivă, Boris Johnson.

Conspiraționistul de serviciu KimDotcom postează un tweet fie sarcastic, fie intenționat înșelător, spunând că Truss i-a trimis un mesaj lui Blinken spunând „s-a făcut” la un minut după ce conducta Nord Stream a explodat și că așa a aflat Rusia despre atacul terorist", arată Grozev.

Postarea conspiraționistului KimDotcom, un idiot util american de extremă dreapta urmărit de aproape 1 milion de oameni pe Twitter

Conspiraționistul lasă de înțeles că Rusia ar fi fost complet luată prin surprindere de atacul asupra conductei Nord Stream și că ar fi aflat doar ascultând telefonul Lizei Truss.

1. UK media publish story that Liz Truss's phone was hacked. The hack was apparently discovered "during the summer", and was hushed by PM Boris Johnson https://t.co/7kFYl7981R .— Christo Grozev (@christogrozev) November 1, 2022