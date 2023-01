Manelistul Jador a pierdut toţi banii câştigați într-un an, după ce hoţii i-au clonat cardul: "O sumă destul de mare pentru mine" VIDEO

Cântăreţul Jador a anunțat, într-un video postat pe TikTok, că i-a fost furată din cont o sumă mare de bani, echivalentul câştigului pe un an.

"Am fost furat! Este vorba despre o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. Mai clar, persoana respectivă a făcut cumpărături şi a mers în vacanţe cu banii mei", a spus Jador, în filmarea de pe TikTok.

Contul manelistului este deschis la o bancă austriacă, Raiffeisen Bank România, iar acesta spune că va schimba banca deoarece nu ar fi primit ajutor din partea instituţiei până acum. Nici Poliţia încă nu i-a oferit sprijinul pe care și-l dorea.

"Îmi pare rău că există oameni care nu au bani şi sunt nevoiţi să fure. Dar trebuie să se gândească la faptul că şi oamenii care sunt furaţi muncesc din greu pentru banii câştigaţi", a încheiat cântăreţul.