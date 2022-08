O turistă din România, care a mers în vacanță în Grecia, a povestit despre „maratonul culinar” de pe teritoriul elen.

Femeia spune, mai în glumă mai în serios, că merge de mulți ani și că dacă nu are grijă cu mâncarea „nu mai are cu ce se îmbrăca la plecare”.

Ea a observat că și în restaurantele din România a fost diversificat meniul și a fost adăugat pește mai peste tot.

Postarea pe larg:

„He, he, ați văzut cum de ceva vreme a început să se găsească doradă cam peste tot pe acasă? Cam de când s-au prins că au trecut destui români prin Grecia cât să fie suficient de mulți nostalgici după gusturile din vacanțe. Cam așa și cu iaurtul grecesc sau altele. O marcă și-a făcut acum câțiva ani chiar o reclamă la tv bazată pe această nostalgie a vacanței in Grecia. Parcă era la o brânză, nu mai știu.

Am zis că scriu ce mănânc eu pe aici.

Întâi de toate trebuie să lămurim niște lucruri:

Vin de mulți ani și deja le-am gustat pe toate. Am tendința de a rupe frigiderul pe genunchi. Dacă nu am grijă, nu mai am cu ce să mă îmbrac la plecare. Când vin aici, eu vin pentru odihnă, nu pentru un maraton culinar.

Astea fiind stabilite, pe voi vă îndemn să gustați in fiecare zi ceva nou! Dacă nu vă place, ascultați la experiența mea, mai încercați peste două zile! O să fiți surprinși! În cele mai multe cazuri vă va plăcea. Dacă nu era adevărat, nu mai trebuia să mut cântarul lângă frigider.

Îmi place peștele- întreb la tavernă ce au proaspăt, de regulă te duce la bucătărie și îți arată. Aleg ce-mi face cu ochiul, intreb de preț, imi spune cât e kilogramul și hotărăsc. Peștii mai mici îi cer prăjiți, pe cei mai mari la grătar. Staaați că tot aia e la calorii, dar se negociază oasele mai ușor. Nu cer usturoi ca aduc skordalia care pe mine nu m-a cucerit, dar le zic să-mi piseze usturoi cu lămâie...sare și apa am la masă si e ok si varianta asta.

Fructele de mare sunt cel mai des congelate. Calitatea diferă. Întrebați!

Brânza feta prăjită și servită cu miere si susan e vestită deja, încercați si pasta de fasole fava care cel mai des vine cu pește afumat.

Orice legume umplute cu orez sunt delicioase.

Miel? Ied? Porc? Pentru mine astea sunt doar în Theologos sau, ma rog, nu lângă mare și mai ales la proțap. Animalele astea le găsesc și acasă, proțap nu.

În camera am brânză, miere, smochine (pe care le mănânc împreună), iaurt, alte fructe de luat pe plajă. Nu, nu duc pepenele întreg să-l tai pe nisip.

Diminețile grecesti înseamnă cafea și plăcinte! Nu trebuie să aveți brutărie pe aproape. Sigur e un magazin pe lângă voi și sigur dimineața au cateva feluri de plăcinte cu brânză, spanac, cremă de vanilie. Alte umpluturi sunt niște adaptări recente nedemne de tradiția grecească.

În zilele in care n-aveti chef de taverne, luați cu gyros. Nu e shaorma cu de toate, dar nici n-are cum să dezamăgească.

Unul din preparatele vedetă e calamarul umplut cu brânză. Mie nu-mi place, dar dacă e vedetă înseamnă ca sunt mulți care consideră așa. Am adus vorba de asta ca să vă amintesc "de gustibus et de coloribus non diputandum" pe românește: nu poți sa te ..... în gustul omului. Deci gusturile mele poate nu au nicio legătură cu ale voastre și în concluzie mâncați ce vă place, dar mai ales ce nu știți că vă place ca să nu cheltuiți banii pe benzină aiurea”, a scris turista pe Forum Thassos.