Mihai Popescu, un om de afaceri și politician cunoscut pentru aparițiile în mediul high-life din România, a dezmințit informațiile care-l leagă de achitarea unei note de consumație de 30.000 de euro în clubul Nuba din Mamaia.

Popescu, unul dintre actorii care apar în filmul ”Miami Bici”, produs de Codin Maticiuc și Matei Dima, ar fi achitat o notă de plată astronomică la petrecerea pe care a dat-o sâmbătă noaptea, pe 7 august, în clubul Nuba, din Mamaia.

Într-un drept la replică trimis publicațiilor care au publicat aceste informații, Popescu afirmă că nu a organizat acea petrecere, ci că era doar invitat.

În plus, spune că nu el a achitat nota de plată în valoare de 148.840,50 de lei și că "ar fi inclusiv neprincipial, lipsit de fair-play față de cel care a achitat-o efectiv!".

Redăm, mai jos, dreptul la replică integral:

"Deși locuiesc în SUA, România este și rămâne țara mea natală, locul unde m-am născut și crescut și unde în continuare încerc să petrec mare parte din vacanțe.

În acest context am venit cu drag la Mamaia, polul distracției de pe litoralul românesc, să petrec sfârșitul de săptămână, și ii dau dreptate lui ConnectR, care în cântecul său “Eu vara nu dorm” spune că “Un week-end la Mamaia e cât un sezon la Varna”.

Cu aceasta ocazie am fost invitat, sâmbătă seara, de un grup de prieteni, la clubul Nuba din Mamaia. La acea masă, așa cum se poate observa și din înregistrările prezentate de dvs., se aflau cel puțin alte 20 de persoane, prieteni, cunoscuți și necunoscuți, cu care am socializat și am petrecut o seară minunată împreună. Atmosfera din club a fost fantastică și distracția pe măsură!

Consider însă că nimic din comportamentul meu din acea seară nu putea conduce la concluzia că aș fi fost “personajul principal” (deși mă onorează aprecierea!) și singura “extravaganță” pe care mi-am permis-o a fost, așa cum se observă și pe înregistrări, să flutur, la un anumit moment, drapelul Statelor Unite ale Americii, dar doar în semn de respect pentru țara care m-a primit si m-a “adoptat”.

Ceea ce doresc însă să dezmint cu fermitate este că aș fi achitat eu acea notă de plată, așa cum se prezintă în articol (ar fi inclusiv neprincipial, lipsit de fair-play față de cel care a achitat-o efectiv!).

Acesta este chiar scopul dreptului la replică pe care l-am solicitat.

Afirm așadar cu tărie și sinceritate că nu am plătit eu acea notă de plată, nu cunosc cât a fost valoarea ei (cu atât mai puțin valoarea bacșișului), eu aflându-mă acolo, repet, în calitate de invitat.

Totodată mai doresc sa adaug ca nimeni din persoanele cu care fac film, politică sau cu care îmi trăiesc viata nu a folosit apelativul "Mișu Pricopsitul", acestă denumire este inventata cu scopul strict de a ma denigra. Va rog sa îmi respectați că niște profesioniști ai presei numele asa cum este scris și sa nu mai folosiți titulaturi inventate.

Cu speranța că veți publica acest drept la replică, vă asigur că vă stau la dispoziție pentru precizări, clarificări necesare exercitării profesiei dumneavoastră.

Cu stimă, Mihai G Popescu!".