Apar noi detalii despre tânăra mamă care a murit împreună cu cei doi copii ai săi, un băiețel și o fetiță, de 3 și respectiv 6 ani, după ce a sărit de pe un bloc din Timișoara, marți, 3 mai.

Rudele și apropiații femeii au început să dea declarații despre problemele pe care le avea femeia.

Atât fostul soț, cât și mama acestuia știau că tânăra trăia sub ameninţarea unui fost iubit, Marcel, un bărbat influent din oraş, potrivit informațiilor obținute de Antena 3.

Fosta sa soacră susţine că Iulia i-ar fi povestit pe 18 aprilie că se temea şi că „avea o frică”.

"Eu nu cred, era o mamă bună, care îşi iubea foarte mult copiii. Eu cred că a fost împinsă de altcineva pentru că eu m-am trezit cu ea la ziua mea şi atunci mi-a zis la fel că vrea să se împace şi să îşi refacă familia. Ca niciodată a venit şi mi s-a deschis.

Noi nu eram nici prietene, dar nici duşmance. O relaţie de noră-soacră. Şi totuşi a ţinut foarte mult să îmi povestească că a greşit mult, că nu se înţelege cu băiatul cu care era atunci. Marcel. Locuia tot în Timişoara. El cred că e vinovat, pentru că a pus foarte multă presiune.

Îmi spunea că pune presiune, o ameninţă cu copiii. Nu ştiu ce a mai avut ea pe suflet, pentru că după toate fazele astea, a spus că vrea să se întoarcă în familie, a şi depus actele, să se căsătorească din nou şi să-şi crească împreună copiii şi a zis că vrea să mai stăm o dată la un pahar pentru că voiam să îmi dea mai multe detalii. În 18 aprilie, pentru că era ziua mea”, a declarat fosta soacră a Iuliei pentru Acces Direct, scrie Observatornews.ro.

„Fata avea o frică, dar nu a mai apucat să îmi povestească, urma să stăm la poveşti, a împins-o să facă gestul ăsta. Era o mamă care îşi iubea foarte mult copiii, nu ar fi făcut aşa ceva. Ea a pornit să îi ducă la grădiniţă, nicidecum să se omoare. O teroriza Marcel, mi-a spus doar că l-a prins că a înşelat-o cu bona, menajeră. A plecat să se plimbe de nebun, pe străzi. I-a zis unei prietene de-a Iuliei. Ea a fost foarte închisă cu această relaţie şi totuşi să aibă o presiune prea mare. Cred că nu mai putea.

Anul trecut, înainte de Crăciun, mi-a dat un telefon să-şi ceară iertare pentru tot ce a făcut şi s-a întâmplat, a spus că este prea tânără şi atâta a judecat. S-a despărţit de băiatul meu şi şi-a făcut o altă relaţie. Acum voia să refacă relaţia pentru că şi-a dat seama că a greşit şi dacă pot să o iert şi că ea vrea să fie bine. Normal că am iertat-o, era mama copiilor.

Nu ştiu concret motivul divorţului, după am văzut că e cu altcineva. Îşi dorea foarte mult să vină înapoi. Băiatul meu mi-a spus că s-a rugat foarte mult de el să nu plece, dar i-a zis că trebuie să meargă că are serviciu. A zis că vreau să am şi eu pe cineva, care să mă apere. avea o frică, nu ştiu de unde o avea.

Se ducea la grădiniţă. Chiar au ajuns la grădiniţă pentru că i-a văzut directoarea pe geam. Doar că s-a întâmplat ceva pe drumul spre grădiniţă, ceva foarte grav. O fi primit un telefon de la Marcel şi nu au mai ajuns copiii la grădiniţă. S-a dus direct pe bloc şi s-a aruncat. Alex nu mai ştie nici de el. Să-ţi înmormântezi copiii nu mai ai cum să ai cuvinte”, a mai spus Elisabeta Darotz, mama fostului soț al Iuliei.

Și tatăl celor doi copii a confirmat că fostul iubit al Iulianei ar fi ameninţat-o de mai multe ori şi ar fi făcut o obsesie pentru ea. Ei se despărţiseră de puţin timp, iar de atunci bărbatul ar fi urmărit-o pas cu pas.

Iuliana s-ar fi plâns apropiaţilor de acest lucru, însă nu a mers şi la Poliţie, a mai povestit fostul soţ.