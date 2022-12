Cele mai recente date arată ca doar 27,7% dintre români au beneficiat de majorări salariale pe parcursul acestui an şi un procent mare dintre cei cu creşteri salariale nu reuşesc să economisească.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi care sunt categoriile de salariaţi care au avut creşteri ale veniturilor în 2022 şi care este cea mai nouă modalitate prin care poti reuşi să pui bani de-o parte.

Ads

Un procent de 47,1% dintre cei care au beneficiat de majorări, au avut creșteri de salarii de până la 5% iar 36,8% - de majorări între 5% și 10%, potrivit sondajului CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

Astfel, la întrebarea dacă au beneficiat de creșterea salariului de la începutul anului, 61,6% dintre respondenți au precizat că nu au beneficiat de majorări salariale, 27,7% au spus că salariile le-au crescut, în timp ce 10,6% au ales să nu răspundă la întrebare.

Beneficiarii creşterilor salariale

De majorări salariale au beneficiat în special cei cu câștiguri peste medie și studii superioare. După nivelul salariilor, 45,2% dintre respondenții cu venituri lunare peste 10 000 de lei au beneficiat de majorări salariale, în timp ce pe segmentul celor cu venituri între 2 500 și 5 000 de lei lunar ponderea este de 34,5% din cei, iar în cazul celor cu salarii mici, sub 2 500 lei/lună, ponderea celor care au beneficiat de majorări este doar 20,7%.

Ads

În funcție de studii, 38,6% din cei cu studii post-universitare au beneficiat de indexări ale salariilor, 28,4% - din cei cu studii superioare, în timp pe pe segmentul celor cu studii medii – doar 28,4% au beneficiat de majorări de salarii.

Cu câte procente au crescut salariile

47,1% dintre respondenți afirmă că procentul de majorare a fost de până în 5% și doar 5,1% au beneficiat de majorări cu peste 20% a salariilor. Alți 36,8% spun că au primit între 5-10% în plus la salariu și 10,9% susțin că salariul le-a fost mărit cu sume între 10—20%.

Dintre cei care au beneficiat de majorări salariale, 35,6% declară că reușesc să pună în mod regulat bani de-o parte, mai mult decât media generală – 24,6%.

Pentru a veni în sprijinul celor care vor să își gestioneze în mod responsabil bugetul, pachetul de cont bancar “Grijă Completă”, care oferă servicii pentru operațiunile de zi cu zi: card, internet și mobile banking, conturi în euro și lei), cu zero comisioane în primul an, dar și un depozit cu depuneri ulterioare, cu dobândă de 8,5% pe an.

Ads

Sondajul de tip barometru financiar a fost realizat online. 58,6% dintre respondenți sunt salariați, 46,7% au declarat venituri între 2 500 lei și 5 000 de lei, iar aproape jumătate – 50,8% - sub 2 500 de lei lunar, 34,6% dintre cei chestionați au vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani, 33,7% au studii superioare și 9,5% studii postuniversitare.

CEC Bank te învaţă să fii responsabil cu banii tăi!