Premierul Nicolae Ciucă a declarat marţi, 1 februarie, la Parlament, unde participă la şedinţa conducerii PNL, despre renegocierea PNRR, cerută de cei de la PSD pentru modificarea procentului din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, de 9,4%, că a fost o discuţie în întâlnirea pe care membrii Guvernului au avut-o cu şeful statului, la începutul lunii ianuarie.

Șeful Guvernului spune că nu s-a problema de a se ajunge la un acord în această privinţă. Ciucă a mai precizat că a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budăi, despre acest procent, şi că urmează să se realizeze reforma pensiilor. Premierul a fost întrebat şi despre o posibilă majorfare a pensiilor, în toamnă, el arătând că în acest moment nu este un subiect în analiză.

Ads

Premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat, la Parlament, dacă a discutat cu şeful statului despre renegocierea PNRR, la începutul lunii, când au avut loc întâlniri cu miniştrii din Cabinet, şeful Executivului confirmând că a existat această discuţie.

”La discuţia pe care am avut-o, cu domnul preşedinte, cu fiecare ministru în parte, s-au discutat mai multe subiecte, a fost şi acesta. Şi atunci am fost destul de clari în ceea ce priveşte posibilitatea de renegociere. E adevăral, domnul ministru a prezentat şi atunci şi a discutat şi cu mine că acest procent de 9,4% nu ar fi suficient, suntem cu toţii de acord cu el, dar am stabilit să se demareze procesul de reformă a pensiilor, în general şi după aceea vom...” a spus premierul.

Întrebat dacă preşedintele şi-a dat acordul pe renegocierea PNRR, Ciucă a răspuns: ”Nu s-a pus problema de acord sau aprobarea acestui subiect, a fost doar un subiect de discuţie”.

Întrebat dacă a avut zilele acestea o întâlnire cu şeful statului pe tema PNRR, şeful Executivului a arătat că ”nu a avut loc această întâlnire”.

Ads

”A fost un subiect care s-a discutat, am văzut în ultima perioadă de foarte multe ori şi foarte intens şi este un subiect care merită cu adevărat interesul nostru al tuturor, dar în acest moment au fost şi sunt în continuare elemente care sunt prevăzute în PNNR pentru reforma sistemului de pensii şi am avut o discuţie şi cu domnul ministru şi în cadrul Comitetului interinstituţional vizavi de acest subiect şi urmează ca, în conformitate, cu obiectivele şi cu ţintele din PNRR să urmăm acel program”, a menţionat Nicolae Ciucă.

Şeful Guvernului a mai arătat că, ”în discuţiile pe care le-a avut la Bruxelles pe acest subiect, s-a şi vehiculat un termen ca începând cu anul 2023 să poată fi rediscutate anumite elemente din PNRR”.

”De ce 2023? Pentru că la Comisie discuţia a fost în felul următor: haideţi să vedem ce se întâmplă şi ce realizaţi până în anul 2023, să rezulte foarte clar linia pe care urmaţi astfel încât să atingeţi obiectivele şi ţintele din PNRR, dar după ce avem acest bilanţ de etapă să putem să discutăm parte din jaloanele şi ţintele din PNRR, oricum Guvernul este angajat astfel încât să facă această reformă astfel încât românii să poată să beneficieze de venitul cuvenit”, a mai adăugat Ciucă.

Despre o posibilă o majorare a pensiilor din toamnă, şeful Executivului a spus: ”Acum, când discutăm, nu a fost un astfel de subiect în analiză şi nu aş vrea să creăm niciun fel de subiect prin care să inducem o idee cât se poate de puţin realizabilă în perioada imediat următoare”.