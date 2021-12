Ministrul Muncii, atac la Cristian Ghinea: ”Este artizanul sărăciei pensionarilor din România”. Detalii despre majorările promise în 2022

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dat asigurări duminică, 5 decembrie, că sunt bani pentru majorarea pensiilor și a alocațiilor în 2022.

Precizarea a fost făcută după atacul vicepreşedintelui USR Cristian Ghinea, care a transmis că majorarea pensiilor nu va putea fi posibilă simultan cu introducerea indemnizaţiilor speciale pentru aleşii locali, astfel încât să fie respectată limita de 9,4% din PIB prevăzută în PNRR.

Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene a atras atenţia asupra faptului că, de la 1 ianuarie, ”mii de foşti primari şi şefi de consilii judeţene” ar urma să primească pensii speciale, în cazul în care Guvernul nu va adopta o ordonanţă de urgenţă care să oprească acest lucru.

”Eu nu am ce să îi răspund. Dumnealui a dovedit că nu înțelege nimic din sistemul de pensii. Este artizanul sărăciei pensionarilor din România şi chiar nu am ce să-i răspund. Acel procent de 9,4% din PIB impus de Ghinea în PNRR nu face altceva decât să-i sărăcească pe pensionarii din România, din moment ce UE are o medie europeană de 13% din PIB.

Acest subiect al pensiilor speciale a fost intens uzitat de USR în campaniile electorale. Am avut şi un coleg la PNL, trebuie să recunosc, are în 30 de zile le desființa. Ați văzut vreo măsură în timpul când au fost la guvernare şi au avut ministrul Justiției?, a spus Budăi duminică seară, la Antena 3, referitor la acuzațiile lui Ghinea.

Precizând că fostul ministru de la USR ”pune în antiteză două subiecte total diferite - pensiile din sistemul public şi pensiile speciale”, Budăi a transmis că vor avea loc majorările promise.

”Eu nu o să intru în acest joc, vreau doar să-i liniștesc pe cetățenii români. Ceea ce am trecut în programul de guvernare se va întâmpla începând cu luna ianuarie indiferent cât încearcă unii sau alți să-i panicheze pe pensionari, încercând să acopere pe ceea dumnealor nu au făcut cât au fost în Guvern.

Mai exact, majorarea valorii punctului de pensie de la 1.442 la valoarea de 1.586 de lei, majorarea indemnizației sociale de la 800 de lei la 1000 de lei, un sprijin pentru cei cu pensii de până în 1.600 de lei pentru a crea un scut în faţa acestui val de scumpiri deja năprasnic, majoararea alocațiilor copiilor, instituirea celei de-a 13 indemnizație pentru persoanele cu dizabilități”, a anunțat ministrul Muncii.