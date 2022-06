Tenismena care s-a luptat doi ani cu depresia a revenit în forță la Wimbledon: ”Am avut gânduri întunecate”

Tenismena poloneză Maja Chwalinska (20 de ani, locul 243 WTA) este una dintre protagonistele ediției din acest an a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, în special datorită forței sale de a reveni pe teren după o luptă de doi ani cu depresia.

Ads

Venită din calificări, Chwalinska s-a calificat luni în turul secund, după 6-0, 7-5 cu Katerina Siniakova din Cehia, o tenismenă consacrată în circuitul WTA.

La o săptămână după ce a pierdut în primul tur al calificărilor la Wimbledon din 2021, poloneza a anunțat că va lua o pauză nedeterminată din tenis. Ea se lupta cu depresia de doi ani și a precizat: „Am ajuns în punctul în care nu mai sunt în stare să mă antrenez

„În 2019 am început să mă simt prost. Mai întâi pe teren, dar după am început să mă simt rău și în afara terenului, iar asta m-a dus la depresie. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a devenit dintr-o dată o sursă de suferință. Am asociat tenisul cu presiunea, stresul și plânsul.

Am avut de-a face cu asta până la Wimbledon de anul trecut, când am decis să iau o pauză. Nu știam că voi reveni, să fiu sinceră, pentru că lucrurile nu erau în regulă. Am avut gânduri întunecate. A fost greu, nu puteam ieși din casă. Nu aveam nicio dorință de nimic", a precizat tenismena din Polonia.