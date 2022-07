Conform tradiției antice filosoful grec Socrate ar fi întemeietorul Maieuticii, acea știință de a “moși” adevărul pentru a-l aduce la lumină întreg, așa cum este. Cel puțin așa spun scrierile grecești. Dar o fi oare adevărat? Sigur că da, dar este un adevăr incomplet, afirmă cercetătorul interdisciplinar Vasile Droj care vine cu o nouă teorie surpinzătoare demonstrând originile și mai ales conținutul și funcțiile nebănuite ale Maieuticii. Să nu uităm că dincolo de abordarea socratică ca dialog și oratorie monadă sau existențială, există totuși o altă Maieutică originară pierdută în negura timpurilor care, readusă în prezent, încă mai funcționează cu precizia de invidiat a tabelelor de logaritmi.

Iată pledoaria și argumentele autorului. Socrate, Platon, Aristotel și alți corifei contemporanei cu ei deși ajunși la maximul notorietății nu se considerau Sofoi adică mari înțelepți ci doar filo-sofi, adică amatori ai Sophiei. Dacă aceste strălucite minți ale Antichității erau doar amatori atunci cine erau adevărații maeștri sofoi care trăiseră înainte de ei? Tradiția ancestrală spune că lumea pre homerică era condusă de “Șapte Înțelepți” din care unul se numea Carpathos care, nu întâmplător, amintește de Munții Carpați de unde coborâră grecii. Spațiul din nordul Dunării de ei numit ISTROS, ca aducere aminte de MĂIESTRIA MAEȘTRILOR creatori de ISTORIE, precum și cel al Mării Negre Pontus Euxin era mereu amintit de greci cu venerație.

Tot de aici din aceeași “familie originară” au coborât și latinii care aveau limba “îngemănată în codice” cu cea a grecilor, astfel făcută ca marile adevăruri ale lumii să nu iasă la suprafață decât prin uzul comun și tâlcuit, plus a unei a treia limbi, cea a locului pământului, limba “romană”, zestrea marelui erou civilizator Rama stâlpul Remanentei celor rămași pe loc. Acestea au fost premisele nașterii unei Cunoașteri Universale dar mai ales a unei METodologii care se va numi MaieuTica. În alte latitudini sudice, în Egipt, predomină riguroasa știință matematică a zeiței Maat ea însăși scoborâtă din obârșia nordică.

Bizareria descoperii - inspirația momentului. Cu mulți ani în urmă autorului i se păru bizară prezenta atâtor vocale: a, i, e, u, în compoziția noțiunii “Maieutica”. Era o întâmplare sau un lucru dorit, necesar chiar obligatoriu impus de creatorii de limbă? Dacă tot erau prezente aproape toate vocalele de ce să nu se adauge atunci și “O”- ul lipsă. Zis și făcut, și iată o nouă compoziție Maieutică: (M-A-I-E-O-U-T (ică). Și încă reajustarea nu era suficientă pentru că adevărata ordine alfabetIcă a vocalelor este: A, E, I, O, U. Abia introdusă se ajunge la originara MAEIOUTICĂ.

MAEIOUTICA. Este evident că creatorii Maeiouticii voiau să ne îndrume către știința vocalelor. Dacă științele în general sunt științe ale combinării celor 22 consoane, vezi Cabala, Vedele Upanisadele, Biblia, Coranul, Știința modernă, etc. atunci “Maeioutica este Știința Vocalelor”. Consoanele reprezintă Structura Cunoasterii, Vocalele legătura lor funcțională. Dacă consoanele exprimă Realitatea, atunci vocalele (VOX) exprimă Adevărul. Realitatea este permanentă și imobilă, în timp ce Adevărul este viu și mișcător, legat de Om. Iată se ce trebuie moșit pentru a fi adus la lumină. Științele reprezintă Substanța structurată pe când Maeioutica exprimă Metoda, care stă în Verb și Vibrație. Adevărata VIBRAȚIE este “VERB-ATIE” adică VERB în ACȚIUNE. De altfel toată această metodologie linguistică utilizată de autor, aici în text, este pură “maeioutică semantică” care prin intermediul rădăcinilor cuvintelor originare plus matematică operativă a divizării cuvintelor și adunării literelor în ecuații, obligă cu forța ca Adevărul să iasă la lumină.

O vorbă înțeleaptă spune: “toate lucrurile sunt la locul lor, este mintea omenească cea care nu-i la locul ei”. Împlinirea condiției “a fi la locul ei” se realizează prin Concentrare și Metodă. A fi concentrat e sinonim cu a fi metodic la fel cum a fi metodic este a fi concentrat, într-un cuvânt - a avea un CRITERIU. Criteriul este al treilea element într-un Dialog, altfel discursul nu duce nicăieri. Universologul Vasile Droj a descoperit și elaborat “Trialogul” situat dincolo de Monolog și Dialog, care prin coerența și consistența Criteriului pe care îl conține elimină echivocii stabilind justa natură a lucrurilor.

Discursul făcut aici reprezintă doar partea introductivă privind descoperirea adevăratei Maieutici - Maieoutica Originară al cărui principiu operativ va fi expus în articolul următor. Criteriul “maeioutic” este unul din pilaștrii caree stau la baza Universalionului ceresc și al celui pământesc.

Site autor: universology.com

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

