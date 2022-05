Prin modestia și discursurile sale, președintele Republicii Moldova Maia Sandu se bucură de o popularitate uriașă atât la Chișinău, cât și în România, acolo unde tot mai mulți se întreabă dacă poate fi o variantă de candidat și la București.

Popularitatea Maiei Sandu în România se poate observa și pe Facebook, acolo unde deși are de aproape patru ori mai puțin urmăritori decât Klaus Iohannis, informările liderului de la Chișinău sunt, în medie, mai apreciate decât cele ale lui președintelui român. Totodată, dacă Maia Sandu primește în comentarii laude și încurajări, Iohannis se confruntă cu valuri de critici.

Totodată, o diferență mare între cei doi lideri de stat se observă și la limbaj. Dacă Klaus Iohannis este blocat de aproape două mandate într-un discurs de lemn, Maia Sandu reușește să transmită emoție. Un exemplu în acest sens sunt discursurile de la aniversarea lui Mihai Eminescu din 15 ianuarie 2022:

Maia Sandu: „Cultura nu e numai spectacol, balet, ie sau colind; cultura e felul în care ne înțelegem pe noi înșine, felul în care îl înțelegem și îl acceptăm pe celălalt, felul în care vorbim și ne comportăm cu cei din jurul nostru, felul în care ne înțelegem potențialul și prezentăm această unicitate lumii întregi”.

Klaus Iohannis: „În contextul în care pandemia va continua, este necesară o abordare mai complexă a sprijinului statului în ceea ce privește sectorul cultural, care să pună accentul pe sporirea rezilienței domeniului creativ. Este imperativă utilizarea eficientă a tuturor resurselor”.

„Maia e relaxată și fermă, Iohannis e leneș”

Despre diferențele dintre cei doi a vorbit și fostul consilier prezidențial în administrația condusă de Traian Băsescu, Cristian Preda, care a afirmat că nu ar trebui să ne mire faptul tot mai mulți români o admiră pe președinta de la Chișinău.

„Maia Sandu e relaxată în atitudini și fermă în decizii, Klaus Iohannis e leneș când e vorba să acționeze și are un stil prețios. Nu-i de mirare că tot mai mulți cetățeni din România o admiră pe președinta Republicii Moldova”, arată Cristian Preda.

Tocmai de aceea, nu e surprinzător faptul că tot mai mulți români și chiar politicieni și-au imaginat un scenariu în care Maia Sandu ar putea candida și în România. Întrebat ipotetic despre ce șanse ar avea aceasta în țara noastră, analistul politic Alfred Bulai a explicat pentru Ziare.com că Maia Sandu nu ar avea însă o misiune ușoară.

„Doamna Maia Sandu este președinte în Republica Moldova. A mai fost în ‘96 un fost prim-ministru din Moldova care a venit și a candidat la președinție, dar a luat 1%. E greu, mă îndoiesc că un candidat din România în Moldova ar lua mare lucru, deci e greu să credem că ar avea succes. Nu-i așa simplu, trebuie să ai susținere. E degeaba dacă nu te susține niciun partid, trebuie organizare, bani”, notează acesta.

„Criză de leadership la București”

Politologul mai observă că discuția privind Maia Sandu ca variantă pentru România nu face decât să scoată în evidență criza de leadership din țara noastră.

„Sunt expirați din punctul de vedere al atractivității. Uitați-vă la încrederea în personalități, este teribilă. (...) Știm foarte bine că Iohannis îl vrea pe Ciucă, mai știm că peste un an de zile dorința lui Iohannis va deveni neimportantă, mai știm că americanii îl pregătesc pe Geoană. Sigur că și domnul Cioloș ar vrea, dar niciunul nu anunță o posibilă candidatură care să creeze emulație”, a mai declarat Alfred Bulai.

Miercuri, 18 mai, Maia Sandu a mai scris istorie pentru Republica Moldova după ce a devenit primul președinte al țării care se adresează în fața plenului Parlamentului European, după ce, cu câteva zile în urmă, a depus o cerere oficială de aderare la UE. În plen, aceasta a vorbit despre războiul din Ucraina, a motivat valorile europene ale moldovenilor și a făcut afirmații curajoase în ciuda faptului că țara pe care o conduce se află la câțiva zeci de kilometri de Odesa, oraș ucrainean bombardat de Rusia.

„Ca mulți din țara mea am auzit din biroul meu bombele care cădeau la Odesa. Toate acestea au fost întâmpinate de cetățenii noștri cu compasiune și am început să primim imediat primii refugiați. Sprijinim integritatea Ucrainei și condamnăm invazia. (...) Crimeea e Ucraina, Donbas e Ucraina și Kiev înseamnă Ucraina, sunt și vor fi întotdeauna, acest război nu are nicio justificare”, a subliniat Maia Sandu.

La București însă, liderii politici vorbeau despre posibilitatea schimbării Constituției astfel încât președintele să nu mai fie ales de către cetățeni, ci de către Parlament. Acest subiect adus în atenția publică din România scoate în evidență impotența politică a liderilor, mai notează Alfred Bulai. „Tocmai că își dau seama că sunt impotenți politici există discuția de schimbare a Constituției pe logica președintelui ales de Parlament și să ne lase cu democrația. Este posibil? Probabil că nu, din două motive. Nu știi dacă la referendum obții 50%, iar apoi prezența la vot.

Mai degrabă este aruncată tema asta ca să nu fie discutat faptul că a crescut de trei ori factura sau că sunt probleme uriașe în societate. Mă mir că nu au băgat deja tema cu legalizarea prostituției, ca să mai abatem puțin atenția, impozitul progresiv, orice subiect care să ne distragă atenția cu ceva, e de manual”, a conchis politologul.