Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a susținut miercuri, 18 mai, un discurs în plenul Parlamentului European în care a condamnat războiul din Ucraina, spunândă că a auzit primele bombe din biroul său și că mandatul său este de apropiere a țării față de Uniunea Europeană.

Maia Sandu:Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne împinge pe toți cu un secol în trecut în istorie. Războiul a fost cauzat din motive geopolitice pentru a diviza sfere de influență, pentru a acapara teritorii. Rusia a atacat un stat vecin și a dezlănțuit o tragedie fără margini asupra poporului ucrainean.

Cu toții putem vedea toate aceste tragedii prin care trec femeile, bărbații, copiii și vârstnicii. Cu toții am văzut aceste crime împotriva Ucrainei care nu au greșit în fața nimănui. Moldova a văzut această tragedie prin care trece Ucraina. Și eu am putut să aud bombele care cad în Odesa din biroul meu. În câteva ore autoritățile noastre au început să primească zeci de mii de refugiați care fugeau de brutalitatea acestui război. Populația noastră a crescut în câteva ore cu 4%. Aproape jumătate de milion de ucraineni au trecut granița noastră.

Suntem suprasolicitați, compleșiți, dar hotărâți să facem tot ce putem. Vom continua să oferim ajutor umanitar Ucrainei. Sunt vecinii noștri, prietenii noștri, partenerii noștri. Am condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Noi sprijinim integritatea teritorială a Ucrainei. Crimeea e Ucraina, Donbas e Ucraina, Kiev e Ucraina. Acest război nu are niciun fel de justificare și trebuie oprit rapid.

Moldova a fost și a rămas o țară democratică cu alegeri libere. Cetățenii noștrii niciodată nu au permis să le fie luată libertatea de exprimare. Cei care au încercat, întotdeauna au eșuat. Moldova e condusă de poporul său. Libertatea și demnitatea poporului nostru ne fac să fim o țară cu o identitate europeană puternică. Democrația noastră, libertatea de exprimare, devin din ce în ce mai puternice.

Facem pași importanți să ne asigurăm că toate partidele politice și campaniile lor electorale sunt finanțate corect și transparent. Construim o societate civilă puternică. Poporul ne-a oferit mandat să întărim țara și să ne apropiem de Uniunea Europeană. Ne aflăm acum pe această cale spre reformarea justiției, un proces care așteaptă de mult. Instanțele devin mai curate, procesele mai profesioniste și imparțiale.

Am semnat pe 3 martie aplicația la UE. Am făcut această alegere inspirați de alegerile poporului nostru. Am ales aderarea la UE ca un drum spre prosperitate și pace. Un drum pe care merită să facem fiecare pas. Pe 12 mai am prezentat evaluarea care va permite Comisiei Europene să dea un aviz. Acest efort colectiv s-a făcut împreună. Cu toții am lucrat din greu, pentru că noi, ca și țară, credem în Uniunea Europeană. În valorile sale și viitorul său.

Acordarea Republicii Moldova de țară candidat este o decizie bună. Noi aparținem de UE, suntem o țară europeană, un sistem european, o limbă europeană. Diaspora noastră se află în rândurile dumneavoastră, probabil ne-ați întâlnit. Venim dintr-o societate diversă unde culturi diferite au coexistat în pace și armonie timp de secole. În felul acesta suntem europeni. Democrația europeană se întărește treptate. Dorim să facem reforme să întărim statul de drept. Economia și comerțul sunt din ce în ce mai conectatea pe piața europeană. UE e principalul nostru partener de investiții și comerț. Pentru noi UE reprezintă un proiect de pace. Integrarea europeană au transformat Europa dintr-un teritoriu al războiului în unul al păcii.

Perspectiva aderării ar trimite cetățenilor din Moldova un semnal foarte puternic. Pentru noi acest statut este luminița de la capătul tunelului în acest moment dificil. Avem nevoie de o decizie politică care să reprezinte farul care ne luminează în această furtună cumplită.

Anterior, Maia Sandu s-a întâlnit cu liderul Consiliului European, Charles Michel, la Bruxelles.

Două dintre subiectele abordate au fost integrarea europeană la UE a Republicii Moldova și riscurile de securitate în contextul războiului din Ucraina.

”M-am bucurat să-l revăd, la Bruxelles, pe Charles Michel, Președintele Consiliului European, care a vizitat recent țara noastră în semn de solidaritate cu eforturile umanitare ale cetățenilor și autorităților Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina. Am vorbit despre evoluția riscurilor de securitate din regiunea noastră, i-am mulțumit pentru sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru gestionarea fluxului de refugiați și pentru depășirea consecințelor economice și sociale nefaste ale războiului.

Am discutat, de asemenea, despre agenda de integrare europeană a Republicii Moldova. Acordarea statutului de țară candidată Moldovei va reprezenta un semnal de încurajare și de sprijin pentru programul de reformare a țării noastre după model european”, a scris Maia Sandu pe Facebook.