Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că incidentele care au avut loc în Transnistria zilele trecute sunt ”îngrijorătoare”, iar analizele guvernului moldovean indică faptul că acestea au fost organizate de forţe pro-război din interiorul regiunii.

Preşedinta R. Moldova a mai afirmat că există ameninţări din partea unor generali ruşi referitoare la intenţia lor de a ajunge până în Transnistria. Cu toate acestea, Sandu a precizat că nu există ”nicio ameninţare iminentă pentru viitorul apropiat, însă Republica Moldova a elaborat planuri de urgenţă pentru astfel de scenarii”.

”Moldova a condamnat ferm acest război devastator. Am chemat, din prima zi, la restabilirea păcii. Cetăţenii noştri şi-au deschis inimile şi casele pentru a oferi adăpost refugiaţilor din Ucraina. Mai bine de 90 de mii dintre ei rămân în continuare în ţara noastră”, a declarat Maia Sandu.

”Apreciem, în acest context, asistenţa oferită de Uniunea Europeană pentru gestionarea fluxului de refugiaţi, sub formă de granturi, donaţii umanitare şi pachete de ajutor, în valoare totală de aproximativ 13 milioane de euro”, a mai spus ea.

”Din 17 martie, cooperăm direct în domeniul managementului frontierei - peste 70 de poliţişti europeni din cadrul Misiunii Frontex muncesc alături de colegii lor din Moldova la diferite puncte de trecere a frontierei. Îşi continuă activitatea Misiunea Europeană de Monitorizare a Frontierei, EUBAM, iar pe 30 martie o echipă a EUROPOL a început o nouă misiune în Republica Moldova”, a subliniat liderul Republicii Moldova.

”Avem un dialog foarte important în domeniul energetic, care urmăreşte consolidarea independenţei şi a eficienţei energetice a ţării noastre. Conectarea Moldovei, împreună cu Ucraina, la reţeaua europeană continentală de electricitate, ENTSO-E, pe 16 martie, reprezintă un pas important în această direcţie. Republica Moldova are nevoie de investiţii pentru relansarea economiei afectate de război, pentru diminuarea consecinţelor pandemiei şi atenuarea crizei energetice. Contăm pe Programul de relansare economică şi pe Planul investiţional al Parteneriatului estic, oferite Moldovei în contextul cooperării noastre cu Uniunea Europeană. Dar pentru a valorifica toate aceste oportunităţi, avem nevoie de pace”, a mai afirmat ea.

”Cetăţenii Republicii Moldova vor să trăiască în pace şi prosperitate, într-o ţară unde le sunt respectate drepturile. Am ales integrarea europeană ca model de dezvoltare. Pericolul şi incertitudinea războiului de lângă noi ne-au arătat însă că trebuie să ne apărăm alegerea şi să păşim ferm pe calea aleasă. De aceea, în ziua de 3 martie, Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Am confirmat astfel angajamentul nostru ferm pentru parcursul european. Pe 22 aprilie, am transmis Comisiei Europene prima parte a chestionarului de aderare la Uniunea Europeană completat. În zilele următoare, vom finaliza şi partea a doua a acestui chestionar. Sperăm să primim avizul pozitiv al instituţiilor europene la cererea de aderare a Republicii Moldova”, a declarat Sandu cu privire la aderarea la UE.

Întrebată despre incidentele care au avut loc în Transnistria, Maia Sandu a răspuns:”Incidentele care s-au petrecut în Transnistria sunt îngrijorătoare. Analizele noastre arată că aceste incidente au fost provocate de forţe pro-război din interiorul regiunii, în acelaşi timp, am auzit ameninţări care au venit din partea unor generali ruşi despre intenţia lor de a ajunge până în Transnistria, declaraţii care sunt, evident, iresponsabile şi îngrijorătoare”.

”Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Forţele de ordine lucrează pe malul drept, pe malul stâng nu pot ajunge, dar chiar şi aşa facem tot ce putea pentru a descuraja orice intenţie provocatoare, indiferent că vorbim despre malul stâng sau cel drept”, a argumentat ea.

La o altă întrebare din partea reporterilor cu privire la serviciile de informaţii care precizează că există o îngrijorare cu privire la Transnistria, iar în cursul zilei de miercuri e posibil să aibă loc demonstraţii, preşedinta Republicii Moldova a răspuns: ”Este un pericol iminent pentru viitorul apropiat, dar bineînţeles că avem planuri de contingenţă pentru astfel de scenarii, care sunt mai puţin optimiste sau care sunt pesimiste. Repet, nu vedem un risc iminent la momentul actual”.