Mizeria de nedescris găsită în cele 5 magazine Lidl din Iași, închise în urma inspecției comisarilor ANPC VIDEO

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis 5 magazine Lidl din Iași, după ce au găsit mai multe nereguli legate de igienă. S-au aplicat și amenzi de aproximativ 20.000 de euro.

Pe data de 18.08.2022, Horia Constantinescu, președinte la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost prezent Iași cu ocazia conferinței „Iași – Capitala Consumatorilor din România”, organizată la împlinirea a 30 de ani de la înființarea instituției.

Profitând de prezența la Iași, președintele ANPC a demarat o sesiune de control la 5 magazine Lidl, din Nicolina, Tătărași, Dacia, Moara de Foc și Vișoianu (Ciurea). Comisarii de la București, dar și cei de la Iași, au identificat zone ce nu respectau condițiile igienico-sanitare, motiv pentru care magazinele au fost închise până la remedierea deficiențelor. Ba mai mult, au fost aplicate și amenzi. În trecut, și Lidl Nicolina a constituit obiectul unui scandal.

Amenzi usturătoare, de aproape 100.000 de lei, pentru magazinele Lidl din Iași

Pentru mizeria din magazinele amintite, comisarii ANPC au aplicat amenzi în cuantum de 98.000 de lei, aproape 20.000 de euro. Pentru abateri repetate s-a dispus suspendarea activității magazinului Lidl din Tătărași pe o perioadă de 6 luni, relatează BZI.

„Acțiunile au început de ieri, 18 august, și au continuat și astăzi. Am avut colegi din toată regionala, Neamț, Suceava, Bacău, Vaslui, Botoșani și Iași. Am avut echipe pe toată raza orașului Iași. Acțiunile sunt în curs de finalizare. Urmează să finalizăm și vă vom da rezultatele. Au fost aproximativ 30 de oameni în 15 locații. Supermarketuri, hipermarketuri, marketuri, magazine retaileri mari. Acțiunile au avut la bază și reclamații. Sunt și reclamații pe hipermarketuri, știm foarte bine, dar sunt direct sub observația noastră, pentru că impactul asupra consumatorului este foarte mare”, a transmis Florin Onofrei, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași.