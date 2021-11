Wonder of the Seas poate găzdui la bord peste 9.000 de persoane FOTO Facebook / Patrice Thomas

Cel mai mare pachebot din lume a ieșit pe mare, părăsind șantierul din portul francez Saint Nazaire. „Wonder of the Seas” este cel mai nou și mai mare vas de croazieră din lume.



Construcția vasului a durat doi ani, relatează Euronews.

Pachebotul are 362 de metri, o lățime de 64 de metri, o greutate de 236.857 de tone și poate găzdui la bordul său peste 9.000 de persoane, cu tot cu echipaj. La începutul lunii martie anul viitor, „Wonder of the Seas” își va începe croazierele având ca punct de pornire portul Everglades din Florida.

Vasul, aparținând companiei Royal Caribbean, este un adevărat oraș plutitor construit la Chantiers de l'Atlantique. Este din clasa Oasis și are la bord 20 de restaurante și 11 baruri care deservesc până la 6.988 de pasageri, pe 18 punți. Vasul are 2.867 de cabine și va avea un echipaj de 2.300 de membri.

Wonder of the Seas are opt zone de agrement, inclusiv promenadă, centru spa și de fitness, magazine de lux. Printre facilitățile pentru pasageri se mai numără un perete de escaladă, un carusel și o tiroliană. Una dintre zonele de la bordul Wonder of the Seas, botezată Central Park, va fi practic primul parc viu de pe mare, care va găzdui peste 20.000 de plante.

Construcția navei de croazieră a început în aprilie 2019. Inițial, urma să fie gata în 2021, dar lucrările au fost întârziate de pandemie.