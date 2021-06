Cat de repede se misca Pamantul. Viteza uluitoare a Sistemului Solar in Calea Lactee VIDEO

Cand stati in fotoliu si va uitati la televizor sau cititi ziarul, Pamantul se invarte mai repede pe axa sa decat zboara un avion, insa viteza planetei noastre pe orbita din jurul Soarelui este colosala. Nu trebuie sa fiti oameni de stiinta pentru a afla aceste date, insa va trebuie putina matematica si fizica.

Si daca mergem mai departe cu setea de cunoastere, ne mai intrebam si cat de repede se deplaseaza Sistemul Solar, care orbiteaza Calea Lactee, asa cum a facut-o Live Science.

Sa spunem ca Pamantul se roteste in jurul axei sale o data la 24 de ore (sau mai exact la 23 de ore, 56 de minute si 4 secunde). Circumferinta Terrei este de 40.070,017 de kilometri, iar din formula vitezei obtinem ca planeta noastra se invarte cu 1.670 de kilometri pe ora. Ceea ce este mai interesant este faptul ca noi, pamantenii, nu simtim acest lucru.

Insa, in acelasi timp Pamantul orbiteaza in jurul Soarelui, facand o calatorie o data pe an, de 942 de milioane de kilometri, cu o viteza de aproximativ 107.000 de kilometri pe ora. Si nici aceasta miscare nu este simtita, in niciun fel de oameni.

Mergand la o scara si mai mare, la Sistemul Solar (care include planetele si astrul nostru), si acesta la randul sau se misca in galaxia Calea Lactee. Calculele astronomilor au stabilit ca Sistemul Solar se deplaseaza cu o viteza de aproximtiv 720.000 de kilometri pe ora.

Chiar daca intreg universul se misca tot timpul, oamenii de pe Pamant nu o simt, din acelasi motiv pentru care pasagerii unui avion, nu baga de seama ca avionul zboara cu sute de kilometri pe ora.

