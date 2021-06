Studiu Nature Astronomy: Viata pe Venus nu este posibila in absenta apei din atmosfera planetei

Viata asa cum este cunoscuta pe Terra este imposibila pe Venus din cauza apei insuficiente din atmosfera acestei planete, conform constatarilor unui studiu publicat luni, o noua infirmare a unei cercetari recente, care anunta descoperirea unui gaz ce ar putea fi asociat unor forme de viata in invelisul gazos al acestui corp ceresc, relateaza AFP luni.

"Nu exista viata activa posibila" in norii lui Venus, a declarat intr-un briefing de presa microbiologul John Hallsworth, coautor principal al studiului publicat luni in Nature Astronomy.

Cea mai apropiata planeta vecina a Pamantului seamana cu acesta in multe privinte, ca marime si masa, dar se distinge prin temperatura de la suprafata, de 470 de grade Celsius, si o atmosfera cu 97% dioxid de carbon. Cu alte cuvinte, putin propice vietii.

Planeta este, de asemenea, acoperita cu un strat gros de nori, alcatuiti din picaturi de acid sulfuric. Aceasta este regiunea in care, in septembrie anul trecut, specialista britanica in astronomie Jane Greaves a anuntat descoperirea fosfinei.

Pe Pamant fosfina provine din activitatea umana sau microbiana, iar anuntul a suscitat framantari in randul comunitatii stiintifice, inainte de a fi intens contestata de specialisti, care au pus la indoiala observatia si metoda utilizata pentru a constata prezenta acestui gaz.

"Distanta imposibila"

De aceasta data, obiectia vine chiar de la posibilitatea ca un organism viu sa existe in astfel de conditii. Unul dintre subiectele de studiu ale lui John Hallsworth, de la Queen's University din Belfast, este "cantitatea minimala de apa cu care cei mai extremofili microbi (cei mai rezistenti, n.a.) pot fi satisfacuti pe Pamant pentru a ramane activi si pentru a prospera", a declarat el.

Concluzia lui este definitiva: cantitatea de apa disponibila in norii lui Venus este "de peste o suta de ori prea mica" pentru a permite supravietuirea celor mai rezistente microorganisme cunoscute. Cu alte cuvinte, "la o distanta insurmontabila de ceea ce are nevoie viata pentru a functiona".

"Cel mai tolerant microb la seceta nu ar avea nicio sansa in norii lui Venus, iar cel mai tolerant cu un mediu acid chiar mai putin", a adaugat specialistul.

Echipa lui Jane Greaves a revazut in cele din urma cantitatea de fosfina despre care a afirmat ca ar fi fost detectata. Pentru Chris McKay, astrofizician in cadrul agentiei spatiale americane NASA, coautor al studiului publicat luni, "nu exista un consens ferm in comunitatea stiintifica potrivit caruia semnalul detectat este fosfina'".

Dar chiar daca exista fosfina, se cunoaste suficient de bine atmosfera lui Venus, datorita sondelor care au zburat deasupra ei inca din anii 1960, si observatiilor efectuate de pe Pamant, pentru a sti "daca exista suficienta apa pentru viata", a spus Chris McKay. Iar "pe Venus nu este cazul, de departe".

"Taramul imaginatiei"

Pentru acest expert NASA, cele trei sonde care vor explora Venus in jurul anilor 2030 vor confirma datele deja dobandite referitoare la temperatura, presiune si apa, facand posibila, de asemenea, retrasarea istoriei acestei planete vecina "care ar fi putut fi locuibila in urma cu trei miliarde de ani".

La intrebarea daca "Steaua Ciobanului", asa cum mai este denumita planeta Venus, ar putea sa gazduiasca o alta forma de viata decat cele pe care le cunoastem, raspunsul lui Chris McKay este ca in acest caz "lasam biologia asa cum o cunoastem si patrundem pe taramul imaginatiei".

Daca viata nu este posibila pe Venus, ar putea fi pe Jupiter, a doua planeta din sistemul nostru solar, in afara de Pamant, care poseda o atmosfera noroasa. Aceasta ofera "o combinatie de temperatura potrivita si activitate a apei (disponibilitatea acesteia) pentru a sustine o viata activa", potrivit lui Hallsworth. Ceea ce nu este, desigur, suficient pentru a se putea concluziona ca aceasta este prezenta in acel loc.

Cei doi oameni de stiinta mizeaza pe urmatorul telescop spatial James Webb, care va fi lansat in toamna, pentru a explora posibilitatea ca alte planete sa adaposteasca viata, prin studierea atmosferei lor.