Toma Coconea împreună cu soția și fetița de un an în timpul zborului FOTO Facebook/ Toma Coconea

Toma Coconea, cel mai cunoscut parapantist din România i-a oferit un cadou mai puțin obișnuit fetiței sale, Jessica, la aniversarea primul an, un zbor cu parapanta împreună cu el și soția sa.

Toma Coconea a zburat mii de kilometrii cu parapanta, în cele mai dure competiții ale lumii. A planat printre crestele din Himalaya, la peste 6000 de metri altitudine.

Printre performanțele sale este și o alergare de 810 km, distanță parcursă în 7 zile.

Sportivul a participat la toate edițiile celei mai grele curse de aventură din lume și are la activ 30 de ani de zbor cu parapanta.

Toma Coconea i-a oferit experiența zborului cu parapanta și fiicei sale, Jessica, la împlinirea vârstei de un an, după cum a anunțat miercuri, pe 27 octombrie, într-o postare pe Facebook:



"Au trecut mulți ani în care zborul cu parapanta a fost pentru mine învățare, regăsire, antrenament, un mod de viață. Am zburat în multe locuri frumoase din, multe tandemuri cu pasageri fericiți, locuri și experiențe de neuitat.

Cu toate acestea, nici un sentiment nu se compară cu tot ce am simțit la primul zborul în care le-am dat lor aripi, fetiței mele și soției, în munții pe care îi numesc "acasă".

La aniversarea de 1 an a Jessicăi am vrut să îi dăm aripi cu care să zboare fericită și lin spre viitor.

La mulți ani, Jessica!"