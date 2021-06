Cursa nebuna a unui inotator urmarit de un rechin. L-a lovit cu labele costumului de scafandru VIDEO

Un rechin l-a urmarit pe un barbat in ocean, in Australia FOTO: Facebook

Momente teribile s-au petrecut in apropierea plajei Gunnamatta din Figal, statul Victoria, Australia, cand un inotator s-a intalnit fata in fata cu un rechin imens, in timp ce era in apa adanca a Oceanului Pacific. Barbatul a scapat ca prin minune de pradator, dupa ce l-a lovit cu labele costumului de scafandru.

Imaginile dezvaluie momentul stupefiant pe care l-a trait un barbat cand a vazut ca se apropie un rechin. Ulterior, el a inceput o batalie nebuna pentru supravietuire, inotand in cea mai mare viteza si strigand la uriasul peste rapitor, potrivit Daily Mail.

Australianul facea surfing cu un prieten pe o plaja din Figal, cand a fost urmarit de un rechin. El l-a observat destul de repede in apa si a inceput imediat sa-l loveasca cu labele costumului de scafandru si sa tipe la el.

"Am iesit in larg cu o saltea gonflabila foarte usoara si incercam o camera de filmat montatat pe casca, care surprinde imagini la 360 de grade", a spus barbatul.

Dupa ce l-a lovit cu labele costumului, australianul a inceput sa tipe, sperand ca il va inspaimanta pe rechin si va atrage atentia unui alt sufer din apropiere.

"Am fost nemiscat cand l-am vazut pentru prima data, dar zgomotul meu l-a speriat, asa ca nu stiu daca am reactionat in cel mai bun mod posibil", a adaugat barbatul, care a tras o sperietura teribila. El a ajuns la tarm in siguranta, dupa aproximativ 10 minute.

