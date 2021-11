Secretul biblic al distrugerii orașului Sodoma. Evenimentul catastrofal a fost descifrat de experți VIDEO

În Geneza din Biblie este scris că Dumnezeu i-a spus lui Avraam că va distruge Sodoma din cauza păcatelor locuitorilor orașului. Oamenii de știință consideră că pot să explice catastrofa de atunci.

Oamenii de știință din Statele Unite, Canda și Cehia au efectuat un studiu aprofundat, care a demonstrat că în vechea Sodoma, actualul Tall el-Hammam din Iordania, situat lângă Marea Moartă s-a prăbușit un asteroid, iar orașul a ars din temelii, potrivit Atlas Obscura.

Istoria orașelor Sodoma și Gomora este reflectată în scrierile din Biblie, în Geneză, astfel: ”Atunci, Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer.

A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea pe pământ.

Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului.

Şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomora şi spre toată câmpia şi iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum*, ca fumul unui cuptor” (Capitolul 19, versetele 24,25,27,28).

Revenind la cercetările oamenilor de știință să menționăm faptul că ei au efectuat spături minuțioase timp de 15 ani în zona vechiului oraș Sodoma. Rezultatele acestora, care au fost publicate în revista Scientific Reports, arată că ei au descoperit un strat întunecat, gros de aproximativ 1,5 metri de cărbune, cenușă, cărămizi și ceramică topite.

Această zonă a fost denumită de experți stratul de distrugere. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat, dar acel strat nu a fost cauzat de un vulcan, cutremur sau război. Niciunul dintre aceste evenimente nu este capabil să topească metalul și nici cărămizile și ceramica.

Astfel, cercetătorii au apelat la calculatorul de impact, care are incorporate numeroase modele de scenarii, care se potrivesc cu dovezile adunate de la fața locului. S-a constatat că ”vinovat” pentru catastrofa de la Somoma (Tall el-Hammam) a fost un asteroid asemănător cu cel de la Tunguska, Rusia, care a doborât la pământ 80 de milioane de copaci, în 1908.

Asteroidul care a lovit Sodoma ar fi avut o lățime mult mai mică decât cel de 1,6 kilometri, care a dus la dispariția dinozaurilor din urmă cu 66 de milioane de ani. La Tall el-Hammam s-au găsit dovezi reale ale impactului asteroidului.

Aici au fost descoperite granule fine de nisip fin numite cuarț, care se formează doar la presiuni uriașe de 5 gigapascali. Stratul de distrugere conține și diamante minuscule. În plus ceramica și sticla topite gasită a fost impregnată cu granule de metale topite, precum iridium (punct de topire la 2466 grade C), platină (1768 grade C) și silicat de zirconiu (1540 grade C).