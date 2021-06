Romania, una din cele sapte tari europene unde arborii gigantici sequoia pot fi admirati

Potrivit publicatiilor de calatorie, in Europa exista doar sapte tari in care pot fi admirati arborii uriasi sequoia, cei mai mari arbori din lume. Dincolo de tara noastra, acestia mai cresc in cateva locuri din Marea Britanie, Elvetia, Spania, Germania sau Franta.

In tara noastra exista doar cateva locuri unde acesti arbori pot fi vazuti.

"Exista mai multi arbori sequoia gigantici in Romania, de la periferia Bucurestiului pana la Caras-Severin langa granita sarba. Poate ca cel mai faimos este situat la poalele masivului Vladeasa din Muntii Carpati ai Transilvaniei, langa satele Rogojel si Sacuieu din judetul Cluj. Nu este clar cum a ajuns sa creasca exact sequoia gigantica aici: cel mai popular cont il urmareste pana la un baron maghiar care a introdus o varietate de copaci rari in regiune, in timp ce altul o atribuie unui proprietar la inceputul secolului al XX-lea. Alti arbori sequoia gigantici demni de remarcat in Romania includ un trio de copaci din orasul Oradea si exemplare unice in orasul Baile Herculane din Valea Cernei si satul Maderat din judetul Arad", scrie publicatia Matador Network, ce publica o lista cu cele mai cunoscute locuri din Europa unde acesti arbori pot fi intalniti.





Sequoia in Romania

In mod obisnuit, aceasta specie gigantica de arbori creste in padurile din Muntii Sierra Nevada, din California, la o altitudine de peste doua mii de metri. Cel mai impunator arbore din Muntii Apuseni a poposit acum mai bine de un secol la poalele Masivului Vladeasa. Rezervatia forestiera Arborele de Sequoia este situata pe "Dealul Domnului", intre comuna Sacuieu si satul Rogojel. Gal Silvestru, un baron ungur caruia ii placea sa studieze pomii, a plantat mai multe specii rare in zona, precum: sequoia, pinul negru (Pinus Nigra) si Zada (coniferul cu frunze cazatoare, cunoscuta si sub numele de Larice sau Larix Decidua). Cei doi uriasi, privesc cu nostalgie spre varful inzapezit al Vladesei visand la tinuturile nord-americane de unde au fost adusi.

Ads

Potrivit localnicilor, baronul Dietrich Jozsef, proprietarul unei podgorii din aceasta zona, a adus din California, in anul 1845, trei puieti de sequoia gigantea pe care i-a plantat pe Dealul Mare din apropierea localitatii Maderat. Cu toate ca, pentru a-si intinde radacinile si pentru a se dezvolta, arborele avea nevoie de un strat de pamant cu o grosime de cel putin 10 metri, el s-a adaptat foarte bine in localitatea aradeana unde solul are o adancime de numai 2 metri. Toti trei puietii s-au prins si s-au dezvoltat normal, insa, in urma cu mai multi ani, unul dintre ei a fost lovit de un fulger si s-a uscat. Ceilalti doi insa, care se constituie intr-un adevarat punct turistic, au aproximativ 35 de metri inaltime, iar circumferinta lor a ajuns sa masoare peste 5 metri, putand fi cuprinsi cu greu de patru oameni cu bratele deschise.

Ads

Arborele sequoia ne dovedeste prin prezenta sa la Baile Herculane ca este capabil sa se dezvolte si in conditiile unei altitudini reduse. Asezarea lui pe Valea Cernei, la o altitudine de 160 m, pe aceeasi paralela cu Nisa si Venetia, ii confera un climat cu influente mediteraneene. Turistii romani sau straini care trec pe aici raman impresionati datorita adaptarii lui la aceasta statiune balneoclimaterica. Arborele din Herculane este mic. El nu a ajuns inca la maturitate, cu toate ca in prezent masoara 30 de metri inaltime si un diametru de 1,50 metri. Fiind o specie rara, arborele a fost declarat monument al naturii.



Oradea este orasul cu cei mai multi arbori sequoia din tara. Primaria a hotarit sa valorifice zestrea dendrologica de care dispune orasul si sa amenajeze un parc pornind de la cele trei exemplare de sequoia gigantea existente in vecinatatea Scolii Generale nr. 14. Cei trei mamuti verzi vor fi inclusi in circuitul turistic al orasului. Dupa parerea lui Marton Venczel, cercetator stiintific, "Spatiul in care se gasesc cei trei sequoia gigantea a fost un parc al Palatului Baroc". La momentul actual acestia au o vechime de peste 100 de ani iar inaltimea lor variaza intre 19 si 22 de metri, iar diametrele sunt cuprinse intre 64 si 90 cm.

Ads



Arborii giganti de sequoia sunt printre cele mai inalte creatii de pe Pamant in prezent. Numele "sequoia" este dat in cinstea liderului indienilor cherokee Sequoyah (1776-1842), cel care a inventat un alfabet unic, invatand-si poporul sa citeasca si sa scrie. Una din primele carti in limba cherokee a fost Biblia (1825).



Arborii Sequoia sunt de trei tipuri: Californian Redwood (Sequoia Sempervirens), cunoscut si sub numele de Redwood, folosit des ca si conifer ornamental, Giant Sequoia (Sequoiadendron Giganteum), considerat cel mai mare copac in ceea ce priveste volumul total, fiind ocrotit prin lege si Dawn Redwood (Metasequoia), cunoscut doar ca si fosil pana in 1941 cand a fost descoperit in China.

Ads

Acesti uriasi ai regnului vegetal, sunt regasiti in numar mare in California. Sequoia face parte dintr-o specie de gimnosperma care poate trai mii de ani, iar la maturiate poate ajunge la 145 de metri inaltime, cu circumferinta tulpinii de pina la 38 de metri. Pe platforma netezita a unui ciot de Sequoia Gigantea, cu un diametru de 16 metri, pot stationa comod pana la 12 limuzine, ori se poate improviza un ring de dans, unde, alaturi de orchestra, incap 30 de perechi de dansatori. Recordul oficial al marimii este detinut de un sequoia gigant, numit "General Sherman", ce se gaseste in Parcul National Sequoia din California. Se ridica la 83,8 m (275 picioare) si 31,3 m (102 picioare) la baza si (cu posibila exceptie a unei retele subterane de fungi) este cel mai mare organism existent pe Pamant. Grosimea lui este de mai bine de zece ori decat cea a unei balene albastre. La cei 1486 metri cubi estimati el contine suficient material lemnos cat sa se poata zidi 40 de case cu cate 5 camere fiecare.