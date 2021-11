„Pădurea”, prima expoziţie personală a lui Dumitru Gorzo la Galeria „Brâncuşi” din New York

Mai mult de 50 de lucrări semnate Dumitru Gorzo vor fi expuse sub numele „Pădurea/ The Forest”, între 19 noiembrie 2021 şi 19 ianuarie 2022, la Galeria „Brâncuşi” a Institutului Cultural Român de la New York.



Lucrările, realizate în tehnici situate la graniţa dintre sculptură şi pictură, majoritatea în lemn pictat, interoghează relaţia obiectului artistic cu spaţiul de amplasament şi pun în evidenţă spiritul inovativ şi iconoclast al cunoscutului artist, transmite instituţia într-un comunicat.

Evenimentul marchează prima expoziţie personală a lui Dumitru Gorzo la ICR New York.

Lucrările sunt dispuse sub forma unei „păduri” de totemuri multicolore şi forme atropomorfice stilizate, transformând cu totul spaţiul expoziţional al Institutului.



„Lucrările din «Pădurea» sunt compozite. Au mai multe surse, unele dintre ele se aseamănă, în timp ce altele funcţionează ca puncte de plecare pentru ceva nou. În asamblu, ca instalaţie, compozitele au complexitatea unui mediu natural, care este pe cât de familiar, pe atât de surprinzător. Formele sunt brute, haotice şi incontrolabile. Au propria lor viaţă, cumva independente de voinţa mea.

De multe ori încep cu o intenţie destul de clară, dar, uneori, au loc modificări în proces. Ar putea fi creşterea lor logică cea care dictează alterările. Alte dăţi, materialul pe care îl folosesc cere o abordare specifică şi relaţionările cu alte lucruri din capul meu sau din studio. Lucrările din «Pădurea» reprezintă ani de muncă şi observaţie, o acumulare care a început în 2015 şi continuă până astăzi”, a transmis artistul.

Dumitru Gorzo s-a născut în 1975 la Ieud, în Maramureş, iar în prezent trăieşte şi lucrează în Bucureşti şi în cartierul Brooklyn din New York. Este co-fondator al grupului ROSTOPASCA, unul dintre cei mai influente grupuri de artişti din România ultimelor decenii.

De-a lungul carierei, a valorificat o multitudine de mediumuri artistice, lucrările sale variind de la pictură la sculptură, până la reliefuri din lemn tăiate manual, la lucrări pe hârtie şi instalaţii. Gorzo este reprezentat de galeria SLAG din New York.

Galeria „Brâncuşi” a fost inaugurată pe 17 septembrie 2021, după un amplu program de renovare şi reamenajare a sediului ICR New York, situat în inima Manhattan. Galeria urmăreşte promovarea artiştilor români şi româno-americani, constituind o platformă, unică pe scena artistică a metropolei new-yorkeze, de expresie a creativităţii vizuale româneşti.