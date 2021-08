Cinematografia rusă s-a impus la TIFF. Filmul care a câștigat marele trofeu al festivalului de la Cluj-Napoca

Imagine din filmul "The Whaler Boy" FOTO Imdb.com

Festivitatea de închidere a festivalului de film de la Cluj-Napoca a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 31 iulie, ocazie cu care s-au acordat și premiile.

Filmul rusesc „Vânătorul de balene/ The Whaler Boy”, de Philipp Yuryev, a câştigat Trofeul Transilvania sâmbătă seară, la gala de închidere a celei de-a 20-a ediţii a TIFF, unde „Otto Barbarul”, de Ruxandra Ghiţescu, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj românesc.

Juriul competiţiei oficiale a fost alcătuit din cineastul mexican Diego Arriaga, actorul, regizorul şi producătorul american Scott Coffey, Christian Jeune, directorul Departamentului de Film al Festivalului de la Cannes, actriţa Maria Popistaşu şi producătorul israelian Katriel Schory.

Marele câştigător a fost votat unanim şi filmul, care spune povestea unui tânăr vânător ce porneşte în căutarea unei fete pe care a văzut-o pe computerul său, a primit şi suma de 10.000 de euro.

Trofeul Transilvania a fost înmânat de balerinul Serghei Polunin, invitat special al festivalului.

Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, a fost acordat regizorului de teatru Eugen Jebeleanu pentru primul său film, „Câmp de maci”.

Avându-l în rol principal pe Conrad Mericoffer, lungmetrajul prezintă o zi din viaţa lui Cristi, un tânăr jandarm din Bucureşti. În timpul unei vizite scurte a lui Hadi (jucat de Radouan Leflahi), bărbatul cu care are o relaţie la distanţă, Cristi şi colegii lui participă la o intervenţie într-un cinematograf din centru, unde o serie de protestatari sabotează proiecţia unui film LGBTQ+. În mijlocul scandalului din cinema, o relaţie pasageră din trecut cu un alt bărbat revine în prezent, ameninţându-i stabilitatea profesională şi personală.

„Câmp de maci” a câştigat şi premiul publicului pentru un film din competiţie. Lungmetrajul e programat să fie lansat în cinematografe în luna septembrie.

Premiul special al juriului, în valoare de 1.500 de euro, a revenit filmului „Pietricele/ Pebbles”, regizat de indianul P.S. Vinothraj.

Petra Martinez a primit premiul pentru interpretare, în valoare de 1.000 de euro, pentru rolul din „La vida era eso”, dramă spaniolă regizată de David Martin de los Santos.

Menţiunea specială acordată de juriul competiţiei a revenit filmului „The Flood Won't Come”, de Marat Sargsyan.

Premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film), acordat unui film din secţiunea Zilele Filmului Românesc, a fost câştigat de „Neidentificat”, realizat de Bogdan Apetri.

„Otto Barbarul”, de Ruxandra Ghiţescu, cu Marc Titieni, Ioana Flora şi Iulian Postelnicu în distribuţie, a fost ales de juriu drept cel mai bun lungmetraj din secţiunea Zilele Filmului Românesc, fiindu-i acordat un premiu în valoare de 10.000 de euro.

Lungmetrajul, care e programat să fie lansat pe marile ecrane din ţară pe 24 septembrie, are în centru un adolescent punk în vârstă de 17 ani care se confruntă cu moartea iubitei. Băiatul devine captiv într-un cerc vicios creat de părinţi, bunicul său, mama iubitei lui şi ancheta derulată de serviciile sociale. Pentru a supravieţui, Otto trebuie să-şi înfrunte sentimentele şi vinovăţia.

Pentru debut, din aceeaşi secţiune, a fost desemnat câştigător lungmetrajul „#dogpoopgirl”, comedie neagră de Andrei Huţuleac.

Premiul Zilele Filmului Românesc pentru scurtmetraj a revenit „When Night Meets Dawn”, de Andreea Borţun, iar o menţiune specială a juriului secţiunii au fost acordată animaţiei „Cântec de leagăn”, de Paul Mureşan.

Premiul publicului pentru cel mai popular film românesc a revenit documentarului „România sălbatică”, de Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache.

Un premiu ce e acordat o dată la zece ani la TIFF, „inventat” de Mihai Chirilov, directorul artistic al festivalului, a fost acordat acum criticului de film israelian de origine română Dan Făinaru.

Concursul de scenarii Full Moon pentru lungmetraj a fost câştigat de Sorana Borhină şi Rodica Domniţeanu, pentru „A Girl Alone in the Night/ O fată singură în noapte”.

Pentru proiect de episod pilot serial/ miniserie, premiul a revenit „Cazul Bâlea Lac/ Istorii întunecate”, de Alex Ţibu şi Şerban Racoviţeanu.

Premiul competiţiei locale a fost câştigat de filmul „Să ne jucăm în continuare”, de Farkas Agnes-Anna, în timp ce menţiunea specială a juriului a fost obţinută de „Apel nou”, de Lucian Barbu.

Juriul tinerilor francofoni a premiat „Teddy”, de Ludovic şi Zoran Bourkherme, iar Bursa „Alex. Leo Şerban”, în valoare de 2.500 de euro, acordată în parteneriat cu Conceptual Lab by Theo Nissim, a revenit „A Flower is Not a Flower”, lungmetraj de debut şi nuvelă semnate de Cristian Pascariu. Menţiunea, în valoare de 1.500 de euro, a revenit actriţei Ioana Bugarin, cunoscută pentru rolurile din „Mia îşi ratează răzbunarea” şi „Otto Barbarul”.

Regizorul şi scenaristul Nae Caranfil a fost recompensat la această ediţie cu premiul de excelenţă, iar actriţa Cezara Dafinescu, cu premiul pentru întreaga carieră.

„Chiar şi cu acest premiu”, a spus Caranfil pe scenă, „eu nu sunt un regizor de nota 10, sunt unul de nota 5,86”, acesta fiind punctajul care i-a fost acordat la cel mai recent concurs al Centrului Naţional al Cinematografiei, a criticat în notă amuzantă cineastul. Este vorba despre proiectul „În gazdă” (Point Film), scris de Nae Caranfil împreună cu Alexandru Spătaru, care nu a primit finanţare.

Gala de închidere a TIFF 2021 a avut loc în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, iar filmul proiectat în final a fost „La nuit de rois” (2020), de Philippe Lacôte.

„A fost un drum lung, plin de suişuri şi coborâşuri, de momente de incertitudine, unele în care simţeam că festivalul are o anvergură importantă care nu e recunoscută de autorităţi. Dar cel mai mult a contat echipa. Şi le sunt recunoscător tuturor celor care au pus umărul la acest festival şi publicului”, a spus Tudor Giurgiu, preşedintele TIFF, despre cele 20 de ediţii.