Pescărașul albastru, o specie extrem de rară pe teritoriul României, a fost surprinsă în fotografii pe Lacul Morii din București.

Este o specie cu un penaj exotic care trăiește cu predilecție în apropierea apelor curgătoare sau ale râului populate cu pești de mici dimensiuni.

Fotografiile au fost surprinse de jurnalistul Lucian Mândruță, care a postat un scurt text pe Facebook pe această temă.

"În drum spre Argeș am trecut în dimineață asta pe la Lacul Morii, să văd ce vietăți au mai apărut.

Nu eram singurul fotograf amator de acolo: un alt domn, binevoitor, mi-a atras atenția: “Vezi că e și un Pescăraș Albastru pe aici!”.

Am avut un pic de răbdare, m-a mai ajutat și el și l-am prins. Am stat vreo jumătate de ora după el, până când am avut noroc să-l văd și la treaba, adică la pescuit. Aveți și o poză cu prada în cioc, un peștișor ghinionist.

E una dintre cele mai frumoase păsări de pe la noi, greu de văzut și fotografiat, căci e cât pumnul unui copil de mare.

Și da, e pescăraș, nu pescăruș. Specia se numește în engleză Kingfisher, poate așa ați auzit de ea…))", scrie Mândruță pe Facebook.