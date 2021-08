OZN văzut de două avioane pe cerul Canadei. Aeronava militară s-a ridicat cu 300 de metri pentru a evita contactul VIDEO

Doi piloți aflați la manșa a două avioane, în spațiul aerian al Canadei au raportat că au văzut un ”OZN verde strălucitor”, care a zburat în preajma lor și apoi ”a dispărut” în partea de est a țării. Incidentul s-a produs pe 30 iulie 2021, când un avion militar care se deplasa între CFB Trenton, o bază din Ontario și Koln, Germania și o aeronava KLM Royal Dutch 618, care călătorea de la Boston la Amsterdam, au văzut misteriosul obiect.

Ambele rapoarte au fost trimise guvernului canadian, care a postat un mesaj referitor la acest incident, afirmând că nu a existat ”niciun impact asupra operațiunilor” de zbor al celor două avioane, potrivit Daily Mail.

Cu toate astea, un expert în logistică și consultanță, Steffan Watkins a analizat informațiile legate de datele de zbor și a scris pe Twitter că avionul canadian militar, un model CC-177 Globemaster III, ”a făcut o schimbare de curs și a urcat (brusc) aproximativ 300 de metri, în momentul când a raportat că a văzut OZN-ul”.

”Așadar, aș vrea să știu dacă pilotul al Royal Canadian Air Force a schimbat cursul pentru a-l evita sau pentru a vedea ce este sau dacă corecția a fost una de rutină și este doar o coincidență”, a adăugat Watkins.

🇨🇦 RCAF CC-177 177705 #CFC4003 (49.059, -60.787) @ 28k ft, had just made a change in course and had climbed 1000ft when they reported seeing the UFO.

PH-AKD #KL618 #KLM618 (48.023, -59.422) 39,000ft made no change in course.https://t.co/Uy55wagM3L pic.twitter.com/Mn6mOGFMgz— Steffan Watkins 📡✈️ (@steffanwatkins) August 12, 2021