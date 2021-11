Filmele cu cele mai mari șanse să ajungă pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscar VIDEO

”House of Gucci” pe lista scurtă a filmelor cu șanse la Oscar FOTO Imdb.com

Lista scurtă cu filme și actori cu șanse să câștige statueta de aur urmează să fie anunțată în decembrie, premiile urmând să fie decernate în martie 2022.

Va fi ultima gală sub regulile din pandemie, când filme difuzate direct pe servicii de streaming sau care au fost difuzate în puține cinematografe vor fi eligibile pentru un premiu Oscar, potrivit digi24.ro.

„Dune” este una dintre producțiile cu cele mai mari șanse de a obține multiple nominalizări la Oscar 2022.

„Dune” a avut deja încasări la box office de 350 de milioane de dolari. Pentru noua intepretare a poveștii SF scrise de Frank Herbert, regizorul Denis Villeneuve a ales o distribuție de top, care include în roluri principale vedetele noului val de actori, Zendaya și Timothee Chalamet.

Incursiunea în culisele familie Gucci, unde dragostea, nebunia, crima și lăcomia se amestecă, a făcut deja din „House of Gucci” unul dintre cele mai populare filme ale anului. Lady Gaga are șanse să intre în cursa pentru Oscar, la trei ani după musicalul „A Star Is Born”. De asemenea, în pelicula lui Ridley Scott joacă și Mădălina Ghenea.

Kristen Stewart, cunoscută pentru rolul din „Twilight”, a intrat acum în pielea Prințesei Diana. În „Spencer”, o coproducție SUA/UK în regia lui Pablo Larraín, este spusă povestea Crăciunului 1991, petrecut la Sandringham cu restul familie regale, atunci când Diana a decis să divorțeze de prințul Charles.

Printre producțiile care ar putea să intre pe lista scurtă pentru Oscar se află ”The Power of the Dog” și „King Richard”.