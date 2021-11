Oraș unicat pe Pământ, fără străzi și mașini: Paradisul verde cu două nivele sub pământ, nemaivăzut VIDEO

Un proiect cu totul ieșit din comun, unicat pe planeta noastră, a început să fie dezvoltat în prezent: un oraș ecologic în totalitate, fără străzi și mașini. Investiția de început este de 100 de miliarde de dolari, iar metropola va putea găzdui un milion de locuitori, iar infrastructura și transporturile vor fi construite în subteran, pe două nivele.

Arabia Saudită a anunțat că a pornit construcția orașului Neom, o așezare a viitorului în plin deșert, situat în provincia Tabuk, lângă granița cu Iordania și Egiptul. Proiectul prevede realizarea și a unei zone urbane neobișnuite, revoluționare, denumite The Line, care se va întinde pe o distanță de 170 de kilometri, ce se va întinde din nord-vestul țării și până la Marea Roșie, potrivit Daily Mail.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anunțat pentru prima dată demararea proiectului orașului Neom și a zonei urbane The Line în ianuarie 2021. Cum țara este una dintre cele mai bogate din lume, fiind cel mai mare exportator de petrol din lume, a planificat să dezvolte un oraș futurist, lipsit de mașini și străzi, care să fie alimentat 100% cu energie verde.

Primii rezidenți ai orașului sunt așteptați să se mute încă din 2024. Deja lucrările au început, iar tunelurile din subteran încep să prindă contur. Proiectul este structurat pe trei nivele, unul la suprafață pentru pietoni, plus două sub pământ, primul pentru infrastructură și servicii, iar al doilea pentru transport ce va utiliza inteligența artificială, plus vehicule de mare viteză.

Școlile, restaurantele, magazinele și alte destinații turistice vor fi foarte apropiate, la o plimbare de cinci minute, în plus nicio ”călătorie nu va dura mai mult de 20 de minute”.

Arabia Saudită va investi între 100 și 200 de miliarde de dolari în The Line, care se estimează că va genera peste 380.000 de locuri de muncă și va crește PIB-ul țării cu aproximativ 48 de miliarde de dolari până în 2030.

The Line este concepută ca prima parte a metropolei Neom, un oraș-stat care ar putea absorbi 500 de miliarde de dolari și ar acoperi 26.000 de kilometri pătrați.

Orașul va fi declarat ”free zone”, cu legi diferite față de cele din Arabia Saudită, va dispune de taxiuri cu drone zburătoare, un parc de distracții în stil Jurassic Park și cea mai mare densitate de restaurante cu stele Michelin din lume.

Neom va fi cel mai mare sistem fără carbon al planetei, o metropolă atractivă pentru turiști și rezidenți din toată lumea, cu 16 districte care se vor baza pe parcuri eoliene, energie solară și tehnologii de ultimă oră, care transformă apa în oxigen și hidrogen pentru combustibil.