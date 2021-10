Cercetătorii au făcut un anunț istoric: Oamenii pot trăi 130 de ani în acest secol, dacă îndeplinesc anumite condiții

Oamenii de știință de la Școala de Afaceri HEC din Montreal au realizat o cercetare amplă, care a stabilit că oamenii vor ajunge să trăiască până la 130 de ani, în ciuda tuturor pandemiilor. Condițiile pentru ca acest deziderat să se îndeplinească este ca ei să aibă o genă longevivă, un stil de viață sănătos și acces la o îngrijire medicală corespunzătoare.

Cea mai bătrână persoană din istoria omenirii a fost până în prezent Jeanne Calment, o franțuzoaică născută în 1875 și care a murit în 1997, la vârsta de 122 de ani și 164 de zile. Ea a supraviețuit soțului său, care a decedat la 73 de ani, și a mers pe bicicletă până la 100 de ani, potrivit Daily Mail.

Cu toate astea, ar putea fi posibil ca recordul ei să cadă în viitor, iar oamenii să trăiască până la 130 de ani, în timpul acestui secol, prevăd cercetătorii. Ei au analizat durata de viață a peste 3.800 de centenari italieni, care au trecut de 105 ani și mai mult de 9.800 de persoane din Franța, care au avut aceeași longevitate.

Experții au anunțat că, dincolo de vârsta de 110 ani, când oamenii cu gene mai puțin solide și cu o sănătate mai precară, șansele de a supraviețui sunt de aproximativ 50/50. Însemană că fiecare an trăit peste 110 ani este doar un noroc, ca și cum am arunca o monedă în sus și am vedea dacă am avut baftă.

Totuși, oamenii de știință au afirmat că speranța de viață este posibil să crească de-a lungul anilor viitori, în ciuda pandemiei COVID din prezent, prin îmbunătățirea sistemului medical de sănătate și al stilului de viață.

Autorii studiului spun că în acest secol, oamenii pot atinge bariera de 130 de ani. ”Pe măsură ce populația mondială continuă să crească, sunt tot mai mulți oameni, care ajuns la 100 de ani, iar mulți chiar la 110”, a spus dr. Léo Belzile de la Școala de Afaceri din Montreal, autorul care a condus studiul.

Analiza și-a propus să stabilească dacă există o limită superioară a duratei de viață a populației. ”Oamenii sunt fascinați de ideea de a trăi pentru totdeauna, dar din păcate, foarte puțini oameni ajung la acest vârste înaintate”.

Spre exemplu, în Anglia și Țara Galilor au existat, între 1968 și 2017, doar 157 de supercentenari, cu vârste de peste 110 ani. În prezent, cea mai longevivă persoană din lume (și a treia din istorie) este japoneza Kane Tanaka, care are 118 ani.

Trebuie menționat faptul că japonezii au cea mai mare speranță de viață din lume, atribuită de experți datorită unei diete bogate în pește și sărace în alimente saturate, precum și datorită unui serviciu medical foarte bun.