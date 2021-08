Bucureșteanul posesor de Tico care a avut curajul să meargă vara aceasta până în Grecia cu bătrâna sa mașină a povestit într-un mod savuros cum a ajuns să își facă aprovizionarea pentru iarnă tot cu celebrul autoturism.



Ion Iliescu le-a povestit prietenilor și celor care îl urmăresc pe contul său de Facebook cum, la începutul lunii august, a decis să înceapă pregătirile pentru sezonul rece, mai exact să își umple cămara cu provizii. Și a început cu bulionul. Pentru asta avea nevoie de roșii, multe roșii. Engross-ul de legume din Obor i s-a părut "descurajator", motiv pentru care a continuat căutările.

"În acest an prețul la roșii este foarte ridicat, nu este rentabil sa mai faci suc de roșii în gospodărie, dar am zis să îmi încerc norocul. Am vizitat piața Obor, en-gros de legume, totul e descurajator... Am căutat o săptămână, zi de zi, un producător care este dispus să vândă direct din plantație. După 5 zile am zis că n-am noroc... asta e... În ultima zi, dau de un anunț, preț bun, direct de la producător, dar la 145 km de mine. Sun... și sun...", povestește bărbatul.

Are noroc și, într-un final, producătorul îi răspunde.

"Salutare! Sunt din București, vreau să cumpar niste roșii pentru bulion, găsesc la tine o cantitate cât să umplu câteva sticle pentru mine și prietenii mei?"

-Nu vând mai puțin de-o tonă... Hai, să zicem, pentru tine că vii din București, minim, minim 250 kg.

- S-a facut, mâine dimineață vin la tine".

După ce au "bătut palma" telefonic, cei doi aveau să se întâlnească a doua zi, la Amara.

"Intru în Amara și-l sun pe băiat, e la poartă într-o mașină cu numărul... pe partea dreaptă, ne așteaptă să mergem în câmp.

Am oprit în spatele mașinii și a coborât râzând: cu mațina asta vrei tu să iei 250kg??!!!

E mai mare pe dinăuntru decât pe dinafară, ai sa vezi!", i-a răspuns râzând Iliescu.

Bărbatul își continuă apoi narațiunea cu detalii demne de un reportaj. Despre legumicultor spune că este "tânăr cu mâini puternice de muncitor, cu pielea arsă de soarele Bărăganului din primavara până'n toamnă". "Vorbește cu pasiune despre ce face, despre plantație, despre oamenii cu care muncește, despre dezamăgirea că statul nu se implică să le ofere o piață de desfacere, de pepenii care îi lasă să se strice pe câmp din cauză că nu vrea să lase mai jos de 30 de bani pe kilogram. 30 de bani??

Atât e la tine prețul???

"Da, vin samsarii și oferă 20 de bani, iar ei îi duc în piață și îi vând cu 2.5-3 lei. Nu au nici un risc, nu au muncit o zi în câmp, nu au investit nici un leu și câștigă înzecit față de ce îmi rămâne mie...", povestește Ion Iliescu.

Câte kilograme poate duce un Tico

"Am pus roșiile pe cântar, umplut Tico cu 210 kg. Atât poate buburuza mea. Mi-a venit mie rândul sa râd 😀

Ar mai fi loc de niște vinete. Am mers și am cules o plasă plina. Nu vrea să îmi ia bani pe ele. Nici nu mai îndrăznesc să îi spun că aș vrea un pepene, dar o face Nadia.

"Un pepene? Păi ai venit aici pentru un pepene? Și îmi înghesuie vreo 4 pepeni aleși de el, în spatele scaunelor în puținul loc ramas liber", continuă să povestească amuzat proprietarul celebrului Tico.

Într-un final, cei doi pleacă spre casă, ușor-ușor, căci mașina e mică și plină ochi.

În luna iulie, Ion Iliescu împreună cu soția și cei doi copii au plecat în concediu în Grecia cu mașina lor, un Tico vechi. Bărbatul a povesti întreaga sa aventură pe grupul de Facebook Forum Grecia.