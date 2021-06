Narcisa Birjaru, o tanara de 24 de ani, din Bucuresti, se numara printre cei trei bucatari ajunsi in finala emisiunii culinare "Chefi la Cutite".

Acestia urmeaza sa se lupte pentru un premiu de 30.000 de euro. Cand numele ei a fost strigat, la sfarsitul semi-finalei difuzate luni, 14 iunie, tanara a izbucnit in lacrimi. A repetat "nu cred" de cel putin zece ori, strigand, emotiile ei depasind orice bariere.

"Nu cred ca e adevarat! Faceti misto de mine! Multumesc din suflet! Nu m-am asteptat sa ajung niciodata pana aici. Nu m-am asteptat ca voi gati atat de bine incat sa impresionez atatia oameni. Pur si simplu nu m-am asteptat ca eu sa ajung sa fac parte dintr-o finala. Am crezut ca e o gluma.

Niciodata nu am fost undeva si sa fiu atat de recunoscuta. Niciodata nu mi s-a apreciat munca cum mi s-a apreciat aici", a spus Narcisa.

Momentul poate fi urmarit de la minutul 10:05.

Narcisa este unul dintre cei mai indragiti concurenti. Este de etnie roma si nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca despre asta in cadrul competitiei. Este casatorita de la 14 ani, iar sotul ei a sustinut-o de la bun inceput.

"Provin din familie roma. La noi, traditia este sa te mariti de mica. Bineinteles, daca vrei, nu te obliga nimeni. Sunt alte etnii unde parintii te promit cuiva. La mine nu este asa, pur si simplu eu si cu iubitul meu ne-am intalnit undeva, ne-am placut, am facut scoala generala si in primul an de liceu ne-am casatorit. Si de atunci suntem de nedespartit, suntem impreuna de noua ani", a povestit Narcisa Birjaru la "Chefi la cutite".

Sotul ei a insotit-o la auditii, fiind considerata "cea mai emotiva concurenta".

"Iubesc totul la ea, pentru mine ea e totul pe pamant", a declarat sotul Narcisei in preselectii.