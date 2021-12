Actorul ”Mr.Big” din serialul ”Sex and the City”, acuzat de agresiune sexuală. Cum răspunde afirmațiilor

Chris Noth (Mr. Big) și Jessica Parker (Carrie Bradshaw) în serialul Sex and the City FOTO Hepta

Chris Noth, cunoscut pentru rolul „Mr. Big” din serialul „Sex and the City”, a fost acuzat de două femei de agresiune şi spune că invinuirile aduse sunt „categoric false”.



El a spus că întâlnirile au fost de comun acord.

Ads

„Acuzaţiile aduse mie făcute de persoane pe care le-am întâlnit în urmă cu mulţi ani, chiar decenii, sunt categoric false”, a transmis Noth într-un comunicat citat de Variety. „Aceste poveşti puteau fi de acum 30 de ani sau de acum 30 de zile - nu înseamnă mereu nu, este o linie pe care nu am trecut-o vrodată. Întâlnirile au fost de comun acord. Este dificil să nu pui sub semnul întrebării apariţia acestor poveşti. Nu ştiu exact de ce apar acum, dar ştiu asta: nu am agresat aceste femei”.

Noth a revenit recent în prim-plan, odată cu lansarea „And Just Like That”, nou capitol al „Sex and the City”.

El este cunoscut şi din „Law Order” şi e o apariţie permanentă în „The Equalizer”.

Potrivit The Hollywood Reporter, actorul este acuzat de două femei care, sub anonimat, au oferit detalii publicaţiei. Femeile, care nu se cunosc şi au în jur de 40 de ani, au povestit cum atenţia oferită din nou lui Noth, odată cu serialul, le-a readus amintiri dureroase, determinându-le să îşi spună public poveştile.

Ads

Ele susţin că agresiunile au avut loc în 2004 - 2005, în Los Angeles şi New York.

Joi seară, pe Instagram, actriţa Zoe Lister-Jones, care a jucat în „New Girl” şi „Life in Pieces”, a susţinut că Noth este un „prădător sexual”. Ea a spus că a lucrat la un club deţinut de Noth în New York şi că el avea deseori un comportament nepotrivit faţă de o femeie promoter.